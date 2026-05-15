Gdy w Rzymie dochodziła godz. 22, w grze o singlowy tytuł Internazionali d'Italia zostały już tylko trzy zawodniczki. W finale czekała już Coco Gauff - to kibice tenisa wiedzieli od godz. 16.33. Amerykanka w pierwszym półfinałowym starciu pokonała rewelację Internazionali d'Italia Soranę Cirsteę 6:4, 6:3, tym razem bez takiego stresu, jak w trzech wcześniejszych potyczkach.

A jej rywalką miała zostać Iga Świątek lub Elina Switolina - bukmacherzy wyraźnie wyżej oceniali szanse tej pierwszej. Na Foro Italico, wyłączając fragment pierwszego spotkania z Caty McNally, Iga grała tak, jak w swoim najlepszym okresie. Dominowała, jej topspiny znów miały zabójcze dla rywalek rotacje, od razu zyskiwała przewagę. Przekonały się o tym choćby Naomi Osaka czy Jessica Pegula.

Wydawało się, że to jednak nie Switolina, a Jelena Rybakina, mająca kapitalną formę od października zeszłego roku, będzie jej kolejną rywalką. Kazaszka w środę zagrała jednak dobrze tylko w pierwszym secie, później z każdą minutą spadała jakość jej drugiego serwisu. A Ukrainka to wykorzystała, wygrała ćwierćfinał.

I to ona była dziś rywalkę Polki, grały dotąd sześć razy, czterokrotnie triumfowała Świątek, na mączce miała bilans 2:0. Dwa miesiące temu w Indian Wells, w boju o półfinał, lepsza okazała się jednak Switolina.

W środę zawodniczka z Kijowa swoje spotkanie grała jako pierwsze w sesji wieczornej, skończyła je przed godz. 22.30. Dziś starcie Świątek - Switolina wyznaczono jako drugie, po meczu ATP. A w nim Daniił Miedwiediew najpierw sprawiał wrażenie nieobecnego w potyczce z rewelacyjnym Martinem Landaluce, przegrywał 0:5. Ale gdy już się obudził, stworzyli piękne widowisko, pełne kapitalnych wymian, skrótów. Rosjanin triumfował 1:6, 6:4, 7:5. I to on zagra w piątek z Jannikiem Sinnerem o finał.

A mecz Świątek - Switolina zaczął się dopiero o godz. 22.19.

WTA 1000 w Rzymie. Iga Świątek kontra Elina Switolina na Campo Centrale. Stawką finał turnieju

Polka wygrała losowanie, ale - o dziwo - wybrała return. Pierwszą wymianę mieliśmy dopiero w trzeciej akcji, bo Switolina najpierw popełniła podwójny błąd, ale za chwilę posłała już asa. Tego gema ostatecznie wygrała.

Iga Świątek w półfinale Internazionali d'Italia

Iga zaczęła ten mecz w bluzie, w Rzymie temperatura spadła już do 16 stopni, ale przy stanie 0:1 i 0-30 się jej pozbyła. Wygrała tego gema, starała się naciskać na rywalkę, chciała grać mocno i ofensywnie. A Switolina momentami skutecznie wychodziła z potężnych opresji. A później sama przejmowała inicjatywę. Miała trzy break pointy na 3:1, wykorzystała już tego pierwszego. I tak jak tę pewność siebie wywalczyła, tak za chwilę ona uleciała. Przez trzy podwójne błędy serwisowe z rzędu, Świątek od razu odpowiedziała przełamaniem.

Obie trzymały się linii końcowej, Switolina często biegała nawet metr za nią. Toczyły fizyczne wymiany, bekhend na bekhend, za chwilę forhend na forhend. Ukrainka w świetny sposób odpowiadała naszej zawodniczce. Iga miała break pointa na 4:3, Switolina się obroniła. Za chwilę role się odwróciły - Idze zostało drugie podanie, Elina mocno weszła do gry returnem, a zagranie 24-latki trafiło w taśmę. I pojawił się wynik 3:5.

Ukrainka nie zdołała jednak wyserwować seta, Iga odrobiła stratę przełamania. Po kapitalnych akcjach z obu stron, poziom był niemal kosmiczny. Nie było wątpliwości, że grały ze sobą zawodniczki, które na Foro Italico zdobyły w sumie pięć singlowych tytułów.

Elina Switolina w meczu z Igą Świątek

Po 48 minutach Polka musiała się jednak pogodzić z porażką w tym secie - 4:6. Znów została przełamana - za słabą miała skuteczność pierwszego serwisu (54 proc. wygranych punktów, przy 76 rywalki), za dużo też niewymuszonych błędów (aż 24). Switolina doskonale się broniła, zrzucała presję na Igę, która starała się odgrywać coraz dokładniej, bliżej linii. I nie trafiała.

Przerwa toaletowa dla Polki po pierwszym secie. Świątek opuściła Campo Centrale

W tej pierwszej partii Idze często brakowało cierpliwości w długich wymianach, może nie spodziewała się, że Switolina będzie aż tak dobrze bronić. I chciała być aż nadto dokładna. Ukrainka dalej tym imponowała, niemniej sytuacja zaczęła się nieco zmieniać.

Duży wpływ miało przełamanie już w gemie otwarcia, a później także i to, że Iga utrzymała serwis, podwyższając na 2:0. Odskoczyła na trzy gemy (3:0), później na cztery (5:1), już wtedy miała setbola. Można było odnieść wrażenie, że Switolina zaczyna jednak odstawać od turniejowej "4" pod względem fizycznym. Skończyło się na 6:2, wliczając przerwę toaletową wszystko to trwało 40 minut. I chyba tylko jakiś kataklizm mógł zmienić obraz tego meczu w decydującym secie.

Tyle że po dwóch gemach sytuacja była już... zupełnie inna. W tym pierwszym Polka miała aż trzy szanse na przełamanie, ale to Switolina objęła jednak prowadzenie. I za chwilę Iga sama musiała pogodzić się z breakiem, już na 0:2. 32-latka z Kijowa płynęła znów na fali. I gdyby zdołała jeszcze podwyższyć serwisem na 3:0, miałaby już sytuację bardzo komfortową.

Iga wywalczyła szansę na przełamanie, Elina wybroniła się asem. Za chwilę o punkcie dla niej decydowały milimetry. Widowisko było przednie, wciąż na bardzo wysokim poziomie. Szkoda tylko, że w Rzymie minęła już północ. Ukrainka ostatecznie podwyższyła na 3:0.

To była już spora zaliczka, ale jednocześnie wciąż w każdym gemie decydowały drobne detale. I wciąż wszystko mogło się zmienić. Iga wygrała wreszcie gema, w kolejnym miała już w dorobku dwa punkty, gdy za ryzykownie zaatakowała returnem lekki drugi serwis Eliny. I zepsuła to zagranie, a za nim poszły kolejne błędy.

Iga Świątek

Kluczowy moment? 4:2 i 30-0 z perspektywy Ukrainki. Iga wywalczyła break point, ale znów z pomocą starszej z tenisistek przyszły serwisy. Odskoczyła na 5:2, już witała się z finałem. A Iga musiała powoli liczyć na cud.

Świątek była już kłebkiem nerwów, z boksu próbowała ją uspokoić Daria Abramowicz. Polka miała do tej pory pięć szans na przełamanie w trzecim secie, nie udało się wykorzystać choć jednej. Switolina zaś jedną - za to skuteczną.

Za chwilę dostała drugą - to meczbol na 6:2. Raszyniance pomógł jeszcze serwis. Za chwilę już jednak nie, mecz dobiegł końca. Switolina wygrała po 134 minutach walki 6:4, 2:6, 6:2.

Finał zaplanowano na sobotę - zacznie się na Campo Centrale po godz. 17.

Iga Świątek

Elina Switolina

