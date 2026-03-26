Trzy opcje dla Igi Świątek. Na ten trop nie wpadł dotąd żaden ekspert

Zacznijmy od tego, że jak się prześledzi rozmowy z ekspertami od tenisa, to wychodzi na to, że nie ma idealnego kandydata na trenera dla Igi Świątek. Padają przeróżne nazwiska, ale przy każdym pojawiają się jakieś wątpliwości. Piotr Woźniacki mówi, że najlepiej, jakby trenerem był Polak, bo Iga myśli po polsku. Z kolei Dawid Olejniczak postawiłby na trenera-dyktatora, który chwyciłby cały sztab twardą ręką.

Z tym zderzy się nowy trener Igi Świątek

W przypadku Świątek ten wybór jest też o tyle trudny, że nie tylko trzeba znaleźć fachowca, ale i też kogoś, komu nasza zawodniczka zaufa, kto będzie dla niej autorytetem. - Kiedy Iga Świątek rozstawała się z Tomaszem Wiktorowskim, to myślałem, że idealnym trenerem dla niej będzie Brad Gilbert - przyznaje Tomasz Tomaszewski. - Teraz myślę, że mógłby być do tego za stary, bo jednak ta praca, to ciągłe podróże przez dziesięć miesięcy w roku. To wiele wyrzeczeń, w tym brak życia rodzinnego, ale i też uzależnienie od kaprysów młodej dziewczyny, choć to zdanie nie odnosi się bezpośrednio do Igi.

Ostatnie zdanie z powyższej wypowiedzi jest być może kluczowe. W przypadku Świątek chodzi przede wszystkim o to, że jest wymagającym pracodawcą, ale jest coś jeszcze. - Iga jest też wrażliwą i delikatną osobą, z którą nie każdy może pracować. Po rozstaniu z Fissette przemknęła mi przez głowę myśl, że może jej trenerem powinna być kobieta. I na myśl przyszła mi Amelie Mauresmo, francuska mistrzyni Wimbledonu. Delikatna i wrażliwa, jak Iga. Myślę, że one mogłyby znaleźć wspólny język, a ta współpraca mogłaby wiele dać Idze, bo Mauresmo grała genialnie, ofensywnie. Była też trenerką Andy'ego Murraya, więc ma doświadczenie.

Ona jest niezależna. Nie pójdzie z Igą Świątek na kompromis

I tu pojawia się kolejny ważny element układanki, na który zwraca uwagę Tomaszewski. Atutem Mauresmo mogłoby być to, że jest osobą niezależną. A właśnie takiego trenera potrzebuje Świątek. - Jak nowy trener Igi będzie od niej uzależniony finansowo, jak będzie mu zależało na utrzymaniu posady, to się nie uda. Zaczną się kompromisy, a one tutaj nie pomogą - analizuje Tomaszewski i przypomina okoliczności, w jakich Mauresmo rozstała się z Murrayem. Wystarczyło, że raz zachował się niestosownie i to był koniec współpracy.

A w pracy ze Świątek trudnych momentów brakować nie będzie. Wynika to właśnie z jej inteligencji i wrażliwości. - Iga potrzebuje trenera z inteligencją emocjonalną, który będzie umiał poradzić sobie z traumami i supłami emocjonalnymi naszej zawodniczki. Bo dzięki temu może z niej wydobyć wszystko, co najlepsze - przekonuje Tomaszewski.

Dwie inne opcje, ale czy Agnieszka Radwańska na to pozwoli?

Mauresmo nie pojawia się na razie w spekulacjach. Natomiast pada nazwisko Hiszpana Francisco Roiga. - Ten kierunek, Majorka, Nadal i tamto środowisko nie jest głupi. Iga ceni Nadala, a on ją, więc to może zadziałać. Zresztą z tego co słyszałem, to ona właśnie tam szykowała się przed rokiem do Wimbledonu. Efekty wszyscy widzieliśmy - przypomina ekspert.

Tomaszewski przede wszystkim uważa jednak, że nad każdą opcją trzeba się głębiej zastanowić i nie ma się co spieszyć. - Kiedy przyszedł Fissette, to od razu czułem, że to może nie być najlepszy wybór dla Świątek. A może Iga przyjechała sama do Gliwic na Billie Jean King Cup i poczułaby ciepło bijące od kibiców, a potem podjęła decyzję. A może postawić na duet - zastanawia się komentator.

Przy okazji duetów pada też nazwisko Dawida Celta, który dla wielu jest trenerem idealnym, spełniającym te warunki, o których wspomniał Woźniacki. - Byłby bardzo dobrym kandydatem. Był trenerem Linette. Krótko, ale to była owocna współpraca, zawodniczka się przy nim rozwinęła. On jednak zrezygnował, gdy urodziło mu się dziecko. I właśnie ze względu na to, na rodzinę, zastanawiam się, może nieco żartobliwie, czy Agnieszka Radwańska by mu na to pozwoliła. Może jednak byłaby szansa na duet. Celt z Mauresmo, Gilbertem albo z Ivanisevicem. Każda z tych opcji mogłaby być bardzo ciekawa.

