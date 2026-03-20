Trzęsienie ziemi w sztabie Świątek? Wjeżdża opcja zero. "Zwolnić wszystkich"

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Iga Świątek znalazła się na zakręcie wciąż rozkwitającej kariery. Po raz pierwszy do pięciu lat pożegnała się z turniejem już po pierwszym występie, odpadając z Miami Open wskutek porażki z Magdą Linette. To efekt kryzysu narastającego od wielu tygodni. Czy sytuacja dojrzała do radykalnych posunięć? Wśród obserwatorów optujących za głębokim resetem znalazł się m.in. Zbigniew Boniek. "Zwolnić wszystkich" - napisał w serwisie X, postulując zbudowanie sztabu Raszynianki od podstaw.

Iga Świątek podczas uderzenia piłki rakietą w fioletowej czapce na ciemnym tle kortu
Iga Świątek IMAGO/NOUSHADEast News

Przed startem turnieju WTA 1000 w Miami było jasne, że Idze Świątek będzie trudno powtórzyć sukces z 2022 roku. Na Florydzie okazała się wówczas bezkonkurencyjna. Cztery lata później obraca się jednak w zupełnie innych realiach.

Konfrontację z Magdą Linette przegrała 6:1, 5:7, 3:6. To nie był pierwszy mecz w ostatnim czasie, w którym najlepsza polska tenisistka potrafi zdominować otwierającego seta, a w dwóch kolejnych partiach gaśnie z kwadransa na kwadrans. "Widziałam, jak podupada mentalnie" - te słowa zwyciężczyni są aż nadto wymowne.

Iga Świątek musi podjąć trudną decyzję. Zbigniew Boniek spieszy z podpowiedzią. "Zwolnić wszystkich"

- To najgorszy koszmar, jaki może mieć czołowa tenisistka. Spadki formy w meczach na takim poziomie. Muszę to przetrwać i rozgryźć - oznajmiła Świątek krótko po porażce na antenie Canal+ Sport.

- Jestem trochę zdezorientowana, ale po prostu będę ciężko pracować, żeby to odzyskać. Wiem, że to we mnie jest, po prostu na chwilę to zgubiłam - dodała.

Dlaczego zgubiła, skoro ma obok siebie tak znakomitych fachowców, jakimi są trener Wim Fissette, psycholożka Daria Abramowicz i fizjoterapeuta Maciej Ryszczuk? Na to pytanie Iga musi sobie odpowiedzieć sama. A potem podjąć decyzję, być może najtrudniejszą w dotychczasowej przygodzie z tenisem.

Zobacz również:

    "Wszyscy podpowiadają Idze co ma zrobić, więc i ja powiem co myślę. Zwolnić wszystkich, wziąć nowego trenera, fisio i masażystę. Trochę innego klimatu, więcej uśmiechu i wszystko wróci do normy" - pisze w serwisie X Zbigniew Boniek, który zazwyczaj wychodzi z kontrą, gdy na Raszyniankę sypią się gromy.

    "Dla mnie potencjał Igi jest ciągle fantastyczny" - dodaje niedawny sternik PZPN.

    Świątek straciła pozycję wiceliderki światowego rankingu po ćwierćfinałowej porażce w Indian Wells. Impreza w Miami tylko potwierdziła, że prędzej czy później tak się musiało stać. Perspektywa odzyskania miana pierwszej rakiety świata wydaje się dzisiaj bardziej mglista niż kiedykolwiek wcześniej.

    Najpierw Iga musi odzyskać równowagę emocjonalną. Dopiero potem przyjdzie czas na tenis. Niewykluczone, że jedyna droga do realizacji tego celu musi uwzględniać radykalne decyzje personalne.

    Zobacz również:

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja