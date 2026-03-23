Trzęsienie ziemi w sztabie Świątek, ale co stało się potem. Błyskawiczna reakcja WTA

Nie tak dawno temu byliśmy świadkami prawdziwej katastrofy Igi Świątek. Polka pożegnała się bowiem z tegoroczną edycją turnieju WTA Miami już w pierwszej rundzie. Porażka z Magdą Linette była historyczna, bowiem pierwszy raz od 5 lat Świątek odpadła z turnieju na tak wczesnym jego etapie.

Wielu obserwatorów dopatrywało się w tym przypadku dużej winy sztabu Polki, który dość żywiołowo starał się korygować jej błędy oraz niwelować skutki narastającej frustracji. Ostatecznie nic to jednak nie dało, a Świątek opuściła amerykański kort wyraźnie zdruzgotana.

Eksperci zaczęli zastanawiać się, jak będzie wyglądać najbliższa przyszłość 24-letniej tenisistki. Na odpowiedź nie trzeba było przesadnie długo czekać. 23 marca Świątek, za pomocą swoich mediów społecznościowych, poinformowała bowiem o zakończeniu współpracy z dotychczasowym trenerem Wimem Fissette. Ta informacja spadła na wszystkich jak przysłowiowy grom z jasnego nieba. Ten ruch momentalnie wywołał poruszenie w polskich, ale też zagranicznych mediach.

WTA natychmiast reaguje na ruchy kadrowe Igi Świątek

Roszady w sztabie Igi Świątek naturalnie nie umknęły uwadze włodarzom WTA. Na oficjalnej stronie federacji pojawił się artykuł, w którym jej przedstawiciele przekazali całemu tenisowemu światu tą nieoczekiwaną nowinę.

Korzystając z okazji, zdecydowali się oni przypomnieć całą historię współpracy Igi Świątek z Wimem Fissette. Wskazali oni na kilka momentów chwały, takich jak chociażby premierowe zwycięstwo Raszynianki na legendarnym Wimbledonie. Mimo to, podczas wspólnej przygody Świątek i Fissette więcej było jednak chwil bolesnych.

"Iga Świątek, numer 3 na świecie, rozstała się z trenerem. [...]. Świątek zatrudniła Fissette w październiku 2024 roku, tuż przed finałami WTA w Rijadzie. [...]. W sezonie 2025 w ramach WTA Tour Świątek zdobyła trzy tytuły w grze pojedynczej, a jej najważniejszym osiągnięciem był szósty w karierze Wielki Szlem - Wimbledon. Od tego czasu Świątek nie awansowała jednak do ćwierćfinału w żadnym turnieju, poza zdobyciem drużynowego tytułu United Cup z reprezentacją. W Miami jej porażka z Linette przerwała serię 73 zwycięstw w meczach otwarcia" - komentują sytuację włodarze światowej federacji tenisa.

Decyzja o zwolnieniu trenera z pewnością nie była łatwa. Iga Świątek ma bowiem przed sobą wiele wyzwań, na czele z wciąż trwającym sezonem WTA Tour 2026. Polka musi dodatkowo odzyskać utraconą formę oraz spokój, którym jej gra od dawna nie emanuje.

