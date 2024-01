Trzęsienie ziemi w rankingu WTA. Kapitalne wieści, Świątek powiększa przewagę nad Sabalenką

Od 1 stycznia w rankingu WTA zawodniczki mogą liczyć na punkty z 18 turniejów (w tym wszystkich obligatoryjnych). Dodatkowym, 19. turniejem jest udział w WTA Finals lub WTA Elite Trophy. Pierwsze rozgrywki to zmagania dla ośmiu najlepszych tenisistek sezonu, które w minionym roku wygrała Iga Świątek. Po triumfie w Cancun Polka wróciła na pozycję liderki rankingu WTA .

Poprzednio zawodniczkom liczyło się 16 turniejów + ew. WTA Finals/WTA Elite Trophy. To spowodowało, że Iga Świątek otrzymała punkty za dwa turnieje, które do tej pory nie wliczały się jej się do rankingu. W poprzednim notowaniu 22-latka miała 9295 pkt i znajdowała się 245 pkt przed Aryną Sabalenką. Po noworocznej nowelizacji Polka ma aktualnie 455 pkt przewagi nad swoją najgroźniejszą konkurentką.