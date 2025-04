Początkowo na mecz spoglądał jedynie Wim Fissette. Dopiero w okolicach trzeciego gema dołączyła do niego Iga Świątek, która jak widać nie próżnuje i w czasie wolnym woli zrobić coś pożytecznego. Jej obecność nie przeszła bez echa. Fotografią przedstawiającą raszyniankę pochwaliła się użytkowniczka portalu X o nazwie "Milenaxk" . To właśnie ona podzieliła się z kibicami szczegółami i przekazała kiedy dokładnie na trybunach pojawiła się druga rakieta globu.

Ostapenko zagra ze Świątek o półfinał w Stuttgarcie. Polka widziała jej triumf na własne oczy

Podopieczna Wima Fissette’a pierwszy mecz w Stuttgarcie ma za sobą. W środowe popołudnie 23-latka nie dała żadnych szans Janie Fett. Chorwatkę stać było jedynie na wywalczenie czterech gemów. Co ciekawe, tuż po tym spotkaniu Iga Świątek zapowiedziała swoją obecność na trybunach podczas potyczki Jeleny Ostapenko. "Myślę, że trochę obejrzę, bo tutaj w Stuttgarcie mam więcej czasu na takie rzeczy, więc fajnie byłoby samemu wyciągnąć jakieś wnioski, ale to co powie mi Wim Fissette będzie bardziej trafne. On ma do tego lepsze oko niż ja" - powiedziała przed kamerą Canal+ Sport.