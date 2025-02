Wynik osiągnięty na Qatar TotalEnergies Open 2025 ma dla Igi szczególne znaczenie. W zeszłym roku dotarła aż do finału, pokonując w ostatecznym starciu Jelenę Rybakinę 7:6(8), 6:2. Dzięki takiemu rezultatowi dopisała do swojego konta 1000 punktów i właśnie takiego dorobku broni teraz w rankingu WTA. A w trakcie gdy w Katarze trwa rywalizacja tenisistek, do mediów docierają inne wieści ze Świątek w centrum uwagi.

Koniec licytacji przedmiotów Igi Świątek na WOŚP. Znamy finalną kwotę

"Pomagajmy, do końca świata i jeden dzień dłużej" - zaapelowała, a jej fani wzięli sobie te słowa do serca. Aukcja została zakończona 10 lutego, z kwotą 72 250 złotych. To właśnie taka suma zostanie dorzucona do wirtualnej puszki WOŚP. Co ciekawe, na chwilę przed finiszem licytacji najwyższa oferta była niższa o 20 tys. zł. Na końcówce akcja nabrała jednak tempa i licytujący zapewnił emocjonujący zwrot.