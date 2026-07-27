Iga Świątek kolejny raz w swojej karierze wypadła z TOP3 rankingu WTA. Polka obecnie plasuje się na ósmej lokacie, a przed nią obrona tytułu w Cincinnati. Ten warty jest 1000 rankingowych punktów. Gorsze wyniki wiążą się oczywiście także z mniejszymi nagrodami pieniężnymi.

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Rok 2025 Iga zakończyła, zarabiając łącznie ponad 10 milionów dolarów brutto. Osiągnięcie podobnego progu w 2026 roku już teraz stanowi wyzwanie, ale nie jest niemożliwe. Przed Świątek bowiem US Open, gdzie końcowa wygrana oznaczać będzie zarobek aż pięciu milionów dolarów brutto.

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Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że o to będzie trudno, bo Iga w tym sezonie nie pokazuje formy, która pozwalałaby w to wierzyć. To odbija się znaczącą na finansach Polki. Świątek w rankingu najlepiej zarabiających tenisistek w 2026 roku plasuje się dopiero na 10. miejscu.

Co ciekawe, liderką jest... Linda Noskova, która zainkasowała już w tym sezonie ponad sześć milionów dolarów, zdecydowana większość pochodzi oczywiście z Wimbledonu. Polka do Czeszki traci nadspodziewanie dużo. Iga na kortach od Melbourne po Londyn zarobiła bowiem 2 246 059 dolarów.

Taka kwota przekłada się na 8 521 884 złotych. Między innymi z tych pieniędzy musi opłacić cały swój sztab, który ulegał zmianie w trakcie sezonu. Oprócz Darii Abramowicz, Macieja Ryszczuka, Francisco Roiga, a także Tomasza Moczka Iga ma także zobowiązania związane z przynależnością do jednej z czołowych agencji menadżerskich.

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We wrześniu 2022 roku Świątek dołączyła do IMG Tennis, która zajmuje się także karierami Carlosa Alcaraza czy Aryny Sabalenki. Polka współpracuje z wiceprezesem agencji Maxem Eisenbudem. Ta współpraca ma ją kosztować piętnaście procent każdej sumy zarobionej na kortach. Takie informacje przekazał "Tygodnik Polityka" we wrześniu 2024 roku.

Patrząc na to, ile w tym roku zainkasowała Świątek, nie są to tak wielkie sumy jak w poprzednich latach, ale wciąż mogą robić wrażenie. Piętnaście procent z kwoty 2 246 059 dolarów brutto oznacza bowiem, że na konto IMG Tennis trafić powinno już 336 908 dolarów, co przekłada się na 1 278 279 złotych.

Jeszcze większy procent zarobków Iga ma oddawać z tytułu praw marketingowych. Tutaj mówi się o 1/4 gaży. Trudno jednak nawet oszacować, ile w 2026 z tytułu reklam zarobiła Iga Świątek. Wydaje się, że mogą to być sumy wyższe, niż te, które w tym sezonie podniosła z samych kortów.

Iga Świątek - obecnie czwarta zawodniczka rankingu WTA IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago Sport and News/East News East News





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