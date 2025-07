Trudno było wytłumaczyć to po meczu Świątek. Polka wypaliła. "Kryminał"

Podopieczna Wima Fissette'a w obecnie trwającym sezonie wreszcie polubiła się z trawiastą nawierzchnią . I to w naprawdę wielkim stylu. Iga Świątek triumfowała w Wimbledonie przegrywając w całym turnieju zaledwie jednego seta. Do historii przejdzie finałowe starcie. Wypełniony po brzegi kort centralny obserwował dominację raszynianki. 24-latka grała jak w transie, nie dając wygrać Amandzie Anisimovej choćby gema. Amerykanka po ostatniej piłce rozpłakała się z bezradności.

Jej postawę szybko oceniło mnóstwo zszokowanych ekspertów oraz kibiców. Do tego grona należy między innymi Katarzyna Nowak. Pierwsza Polka w TOP 50 zestawienia kobiecego touru nie użalała się zbytnio nad sportsmenką pochodzenia rosyjskiego. Tak samo zresztą jak nad półfinałową przeciwniczką podopiecznej Wima Fissette'a. "To, co zagrały Belinda Bencic oraz Amanda Anisimova w półfinale i finale, to był tenisowy kryminał, a obie w meczach z wcześniejszymi rywalkami grały o kilka poziomów wyżej" - stwierdziła emerytowana już tenisistka w rozmowie z Polską Agencją Prasową.