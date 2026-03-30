Trudne tygodnie Igi Świątek, a teraz to. Do sieci trafiło nagranie

Anna Dymarczyk

Iga Świątek przeżywa ostatnio trudne tygodnie. Polka przegrała w swoim pierwszym meczu na turnieju w Miami z Magdą Linette, a potem postanowiła zakończyć współpracę z Wimem Fissettem. W ostatnim czasie Polka odpoczywała, a teraz postanowiła pokazać nagranie z pierwszego treningu po powrocie. Już szykuje się do sezonu na kortach ziemnych.

Iga Świątek na korcie, w białej czapce i stroju sportowym, z rakietą tenisową podczas meczu.
Iga Świątek Izhar KHAN / AFP

Póki co wciąż nie wiadomo, czy Świątek rozpocznie nadchodzące turnieje z nowym trenerem u boku czy też nie zdąży jeszcze nikogo zakontraktować. Polka ma przed sobą trudne zadanie - pokazać, że jest w formie na nawierzchni, która do tej pory była jej największym sprzymierzeńcem w walce o tytuły.

Iga Świątek znalazła się w tym roku w bardzo trudnym dla niej momencie kariery. Tenisistka ostatnio seryjnie przegrywa z zawodniczkami z najlepszej dziesiątki rankingu WTA, co widoczne było m.in. podczas United Cup, a później dało o sobie mocno znać w kolejnych turniejach.

Aktualna czwarta tenisistka świata odpadła w zmaganiach w Miami już w swoim pierwszym meczu, w którym jej rywalką była Magda Linette. Po spotkaniu udzieliła obszernego wywiadu i opowiedziała o ogromnych trudnościach, z jakimi się zmaga, przede wszystkim z tym, że tenis stał się dla niej trudny, a powinien być bardzo prosty. Niedługo później podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z Wimem Fissettem.

Polka miała chwilę na odpoczynek. Postanowiła też zrezygnować z gry dla reprezentacji w Billie Jean King Cup w Gliwicach. Póki co skupia się głównie na powrocie do jak najlepszej gry i dobrej formy. Teraz pokazała, jak wyglądają jej starania i gotowość do dalszej walki w tourze. 

Na jej profilu na Instagramie pojawiło się króciutkie nagranie z treningu na kortach ziemnych. Tenisistka podpisała krótkim "work in progress", pokazując tym samym, że stara się wrócić do dobrej dyspozycji i pokazać, że wciąż ma w sobie iskrę, o której wspominała we wcześniejszych wywiadach.

zawodniczka tenisowa podczas treningu na krytym korcie ziemnym, przygotowująca się do odbicia piłki; w tle zielona ściana i charakterystyczna nawierzchnia kortu
Iga Świątek pokazała nagranie z treningu na mączce

