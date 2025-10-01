Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trudne chwile Igi Świątek, po tych słowach zaiskrzyło. Polka otrzymała odpowiedź

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Iga Świątek zakończyła niespodziewanie swój udział w China Open, rozgrywanym w Pekinie. W 1/8 finału lepsza okazała się Amerykanka Emma Navarro. Z pewnością nie tak ten pojedynek zaplanowała sobie Polka. Wcześniej jednak znów zabrała głos ws. napiętego kalendarza turniejów w ramach WTA. Teraz odpowiedział jej Jannik Sinner, który właśnie triumfował w Pekinie.

Jannik Sinner i Iga Świątek
Jannik Sinner i Iga ŚwiątekPedro Pardo / AFPAFP

Zakończył się mecz Igi Świątek w Amerykanką Emmą Navarro w 1/8 finału China Open. Raszynianka była faworytką starcia z 17. rakietą rankingu WTA. Niestety, rywalka Polki pokazała, że potrafi postawić się wiceliderce zestawienia.

Od samego początku Iga Świątek napotkała trudności. Pierwszego seta przegrała 4:6. W kolejnym zdołała doprowadzić do wyrównania, jednak to, co stało się w trzecim, zaskoczyło nawet samą Polkę. Navarro, jak gdyby nigdy nic, rozniosła raszyniankę 6:0 i wyeliminowała ją z China Open. Amerykanka w ćwierćfinale zagra ze zwyciężczynią meczu Marta Kostjuk/Jessica Pegula.

Zobacz również:

Iga Świątek rywalizowała z Emmą Navarro o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Pekinie
Iga Świątek

Demolka na koniec starcia Świątek z Navarro. Polka sensacyjnie żegna się z Pekinem

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Iga Świątek znów podjęła trudny temat. W końcu nadeszła odpowiedź

    Podczas zawodów w Pekinie Iga Świątek znów poruszyła gorący w ostatnim czasie temat. Chodzi o kalendarz obowiązkowych turniejów, który wymaga od tenisistów, szczególnie tych najlepszych, wytężonej pracy, kosztem odpoczynku i regeneracji. Na konferencji prasowej po meczu z Chinką Yue Yuan raszynianka grzmiała, mówiąc "myślę, że gramy za dużo, a harmonogram jest szalony".

    Za chwilę dodała, że stara się w jakiś sposób planować swoje działania w trakcie sezonu, skupiając się na najbliższych zawodach. Przyznała jednak, że kiedy kończy się sezon i patrzy na następny, to ją to przytłacza.

    Idze Świątek w tej kwestii wtóruje Carlos Alcaraz. Lider rankingu ATP przyznał podczas konferencji prasowej, że zgadza się z Polką. Przestrzegł kibiców przed tym, że jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, będzie musiał rozważyć rezygnację również z udziału w turniejach obowiązkowych.

    - Myślę, że terminarz jest naprawdę napięty. Muszą coś z tym zrobić. Mamy zbyt wiele obowiązkowych turniejów, zbyt wiele z rzędu. Wprowadzili zasady, że musimy grać w turniejach rangi 1000 i 500, czymkolwiek to jest (...) w przyszłości będę musiał rozważyć, czy nie opuścić jakiegoś obowiązkowego turnieju, żeby utrzymać dobrą kondycję fizyczną i odpowiednią formę - mówił Hiszpan.

    Sinner nie zgadza się ze Świątek. "Każdy myśli inaczej"

    Jannik Sinner wygrał China Open mężczyzn. W finale Włoch rozbił Amerykanina Learnera Tiena 6:2, 6:2. Po zwycięstwie udał się na konferencję prasową, gdzie został poproszony o odniesienie się do słów Świątek i Alcaraza nt. przeładowanego kalendarza. Sinner zaprezentował nieco inną optykę.

    - Cóż, opuściłem już wiele turniejów. Na przykład w zeszłym roku nie brałem udziału w kilku. Wszystko oczywiście zależy od wyników. Jeśli zajdziesz bardzo daleko, jak Carlos w tym sezonie, albo praktycznie za każdym razem, gdy grasz, to przynajmniej dojdziesz do finału... turnieje też są coraz dłuższe - zaczął Sinner.

    Włoch zaprezentował stanowisko, które polega na słuchaniu swojego organizmu. Przyznał, że "każdy myśli inaczej", a on sam rezygnował z kilku turniejów, gdyż uznawał, "że to właściwy wybór dla jego ciała i umysłu".

    W tym roku też nie grałem na przykład w Toronto ani w Montrealu. Tak, czasami trzeba opuścić niektóre turnieje. Zawsze mamy wybór. Mówię, że są obowiązkowe, ale ostatecznie zawsze można wybrać. Zawsze wybierałem i będę nadal wybierał to, co jest dla mnie najlepsze
    zakończył temat Sinner.

    Zobacz również:

    Iga Świątek walczyła z Emmą Navarro o ćwierćfinał turnieju WTA w Pekinie
    Iga Świątek

    Świątek rozbita w Pekinie. Polka nie mogła wygrać tego meczu. Jednogłośna decyzja, to było kluczowe

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński
    Tenisistka w białym stroju sportowym i czapce z daszkiem wykonuje gest zdziwienia lub niedowierzania, siedząc na korcie tenisowym, w tle widoczne są rozmyte postacie i fragmenty kolorowych banerów.
    Iga Świątek rywalizowała z Emmą Navarro o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w PekinieElsaAFP
    Młody mężczyzna z rudymi włosami w czarnym t-shircie trzyma duży, złoty puchar z ornamentami na tle niebieskiego kortu tenisowego, patrzy lekko w górę z uśmiechem triumfu.
    Jannik Sinner, Pekin 2025WANG ZHAO AFP
    Tenisista ubrany w różowy strój kuca na korcie, trzymając rakietę tenisową i uśmiechając się szeroko, w tle rozmazani kibice oraz fotografowie robiący zdjęcia.
    Carlos AlcarazCHARLY TRIBALLEAU AFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja