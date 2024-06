Podczas decydującego starcia na pewno pojawi się wielu kibiców. Francuzi są pod wrażeniem formy liderki światowego rankingu WTA. Po spotkaniu z 20-latką raszynianka została zapytana przez dziennikarzy na konferencji prasowej o neologizm " nadaliser ", który opisuje jej dominację w Roland Garros. Słowo nawiązuje do dominacji Rafaela Nadala. ''Zobaczymy za 14 lat, czy ta przygoda będzie podobna. To jest dla mnie bardzo miłe" - wyznała 23-letnia tenisistka i dodała w kontekście jej sportowego idola - "Nigdy nie spodziewałabym się, że ktoś porówna mnie do Rafy (Rafaela Nadala - przyp.red.), ponieważ dla mnie jest on ponad wszystkimi i jest legendą. Zobaczymy za kilka lat, ale jestem z siebie dumna, że gram tutaj konsekwentnie i że jestem wymieniana w tym samym zdaniu, co Rafa. To fajne" - stwierdziła.

