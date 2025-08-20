Triumf z Paolini był dopiero początkiem. Historyczny wyczyn Świątek. Polka nie mogła powstrzymać emocji

Po dość kiepskim turnieju WTA Montreal w wykonaniu Igi Świątek przyszedł czas na zmagania w ramach tegorocznej edycji WTA Cincinnati. Tam Polka zaprezentowała się już znacznie lepiej, docierając do finału rywalizacji, gdzie czekało ją starcie z Jasmine Paolini. Raszynianka przez lata stała się swego rodzaju koszmarem Włoszki. I tym razem Świątek wyszła zwycięsko ze starcia z Paolini, stając się jednocześnie triumfatorką 11. "tysięcznika" w karierze.

Dla Paolini to nie pierwszy raz, kiedy jej marzenia o wywalczeniu prestiżowego amerykańskiego trofeum zostały przekreślone przez Świątek. Panie starły się bowiem ze sobą w roku 2022, a stawką ów meczu był awans do 2. rundy najważniejszego turnieju za oceanem - wielkoszlemowego US Open.

Świątek była nie do zatrzymania. Pewnie kroczyła po swój trzeci Wielki Szlem

Rok 2022 - zapewne kibice tenisa z kraju nad Wisłą wspominają go z dużym rozrzewnieniem. Był on bowiem jednym z bardziej udanych w karierze Igi Świątek. To wówczas po raz pierwszy dotarła ona do półfinału Australian Open, a także wywalczyła drugi w karierze tytuł na kortach im. Rolanda Garrosa. Dodatkowo udało jej się wygrać zmagania w ramach turniejów: WTA Doha, WTA Indian Wells, WTA Miami, WTA Stuttgart, WTA Rzym oraz WTA San Diego.

Kilka tygodni po zdobyciu tytułu w Paryżu raszynianka przystąpiła do zmagań ostatniego Wielkiego Szlema w sezonie 2022 - US Open. Imprezę rozpoczęła od meczu ze wspomnianą wcześniej Jasmine Paolini. Już wtedy Świątek udowodniła, że Włoszka wciąż musi się wiele nauczyć, aby być wstanie zagrozić ówczesnej liderce rankingu WTA. Mecz z Paolini zakończył się wtedy wygraną Polki 6:3, 6:0.

W 2. rundzie turnieju naprzeciw Świątek wyszła natomiast Sloane Stephens. Reprezentantka gospodarzy również dość gładko uległa Polce (6:3, 6:2). Podobny los spotkał też jej rodaczkę Lauren Davis (6:3, 6:4). Pewien niepokój w sercach kibiców z kraju nad Wisłą mogło wywołać natomiast starcie 4. rundy amerykańskiego Wielkiego Szlema, które Świątek stoczyła z Julą Niemeier. Niemka, która na tamten czas zajmowała dopiero 108. pozycję w rankingu WTA, wygrała bowiem pierwszego seta wynikiem 6:2. Druga partia okazała się dużo bardziej zacięta, i tym razem trafiła ona na konto Polki (6:4). W tym momencie pokłady dobrej energii u Niemeier wyczerpały się, a raszynianka zaserwowała swojej przeciwniczce "bajgla" awansując tym samym do ćwierćfinału US Open.

O tego czasu rozpoczęła się niezwykle ciężka przygoda, bowiem Świątek miała już trafiać wyłącznie na zawodniczki z topowych pozycji rankingu WTA. Pierwszą z nich była Jessica Pegula, która wówczas plasowała się na 8. miejscu światowej klasyfikacji. To spotkanie przysporzyło Świątek nieco problemów, lecz ostatecznie odprawiła ona z kwitkiem kolejną z reprezentantek gospodarzy (6:3, 7:6).

To zwycięstwo dało jej przepustkę do półfinału imprezy, gdzie już czekała 6-ta ówcześnie zawodniczka świata Aryna Sabalenka. Starcia z Białorusinką nigdy nie były dla Świątek niczym łatwym i tak też było w przypadku ich spotkania z roku 2022. Wówczas pierwszy set wpadł na konto Sabalenki (3:6), lecz po chwili Polka wyrównała stan rywalizacji, tracąc w drugiej partii tylko jednego gema. W wyłonieniu finalistki nowojorskiej imprezy potrzebny był zatem trzeci set. Ten, po zaciętej walce zwyciężyła raszynianka (6:4).

Tym samym Iga Świątek po raz pierwszy w karierze awansowała do finału US Open. Drugą finalistką imprezy z roku 2022 była natomiast Ons Jabeur, czyli ówcześnie 5. zawodniczka rankingu WTA. Panie wyszły na kort 10 września. Już od samego początku widać było wyraźną dominację 20-letniej wówczas Świątek. Pierwszy set wpadł na jej konto po zaledwie ośmiu rozegranych gemach. Polka poczyniła więc ogromny krok do stania się triumfatorką amerykańskiego Wielkiego Szlema. Sytuacja zmieniła się jednak w drugiej odsłonie finału rywalka z Tunezji odzyskała rytm, doprowadzając w konsekwencji do wyniku 6:6 oraz tie-breaka. Ten również był niezwykle wyrównany, lecz ostatecznie przewagą dwóch podań wygrała go raszynianka. To sprawiło, że Polka stała się triumfatorką drugiego Wielkiego Szlema w roku kalendarzowym, a w ogólnym rozrachunku mogła się na tamten czas szczycić wywalczeniem trzech tego typu statuetek.

Czy Świątek zdoła dokonać podobnej rzeczy w obecnym sezonie? Tego dowiemy się już niebawem. Polka rozpocznie swoją rywalizację w singlowym turnieju US Open już 24 sierpnia.

Iga Świątek wygrała wielkoszlemowy US Open w singlu w 2022 roku BEN STANSALL / AFP AFP

Iga Świątek po finale US Open 2022 Matthew Stockman AFP

Iga Świątek wygrała US Open w 2022 roku Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press