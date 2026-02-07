Triumf Świątek w "Familiadzie". Lewandowski tuż obok. Polka reaguje
Iga Świątek została bohaterką jednego z odcinków popularnego w Polsce teleturnieju "Familiada". Ba, nasza tenisistka śmiało może się nawet nazywać triumfatorką sportowego pytania, a tuż obok niej w stawce znalazł się snajper FC Barcelona i reprezentacji Polski - Robert Lewandowski. Ta wiadomość dotarła do wiceliderki światowego rankingu WTA, która zareagowała nawet na nią w swoich mediach społecznościowych.
Oficjalne konto znanego teleturnieju "Familiada" opublikowało w sobotę fragment jednego z odcinków, którego uczestnicy próbowali uporać się z wątkiem sportowym, walcząc o kolejne punkty.
Zadanie, przed którym stanęli, było łatwe, ale i wymagające zarazem. A polegało na odgadnięciu kolejnych pozycji rankingu, który utworzyli legendarni wręcz ankietowani. Szczegóły przedstawił im znany w całej Polsce prowadzący Karol Strasburger.
Najwybitniejszy polski sportowiec XXI wieku dowolnej płci
- Adam Małysz - wypalił natychmiast pan Szymon, przedstawiciel drużyny o nazwie "Cameraci". A jego odpowiedź była bezbłędna. Nazwisko polskiego skoczka pojawiło się na ekranie pod numerem trzecim z sumą 19 punktów.
Jego zespół wobec braku odpowiedzi oponentów przejął pytanie. I z powodzeniem uzupełnił całą listę.
"Familiada". Iga Świątek numerem 1. Tak zareagowała
Jej królową okazała się Iga Świątek, wybrana w ten sposób najlepszym polskim sportowcem. Tuż za nią znalazł się Robert Lewandowski, a dalsze lokaty zajęli odpowiednio: Kamil Stoch, Anita Włodarczyk oraz Bartosz Zmarzlik.
Tylko dwie z odpowiedzi, które padły, okazały się niepoprawne. Wystarczającego uznania w oczach ankietowanych nie uzyskali bowiem Justyna Kowalczyk oraz Wojciech Szczęsny.
Sama Iga Świątek zdaje się być dumna z takiego wyróżnienia. Polska tenisistka zareagowała na nie, lajkując wspomniane nagranie w mediach społecznościowych oraz udostępniając je na relacji, dodając przy tym emotikon przedstawiający czarne okulary przeciwsłoneczne. W takich okolicznościach wiceliderka rankingu WTA rzeczywiście mogła się poczuć jak prawdziwy "boss".
Najwybitniejsi polscy sportowcy w XXI wieku według ankietowanych "Familiady":
- Iga Świątek - 26 punktów
- Robert Lewandowski - 22
- Adam Małysz - 19
- Kamil Stoch - 11
- Anita Włodarczyk - 9
- Bartosz Zmarzlik - 8