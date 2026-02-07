Triumf Świątek w "Familiadzie". Lewandowski tuż obok. Polka reaguje

Oficjalne konto znanego teleturnieju "Familiada" opublikowało w sobotę fragment jednego z odcinków, którego uczestnicy próbowali uporać się z wątkiem sportowym, walcząc o kolejne punkty.

Zadanie, przed którym stanęli, było łatwe, ale i wymagające zarazem. A polegało na odgadnięciu kolejnych pozycji rankingu, który utworzyli legendarni wręcz ankietowani. Szczegóły przedstawił im znany w całej Polsce prowadzący Karol Strasburger.

Najwybitniejszy polski sportowiec XXI wieku dowolnej płci

- Adam Małysz - wypalił natychmiast pan Szymon, przedstawiciel drużyny o nazwie "Cameraci". A jego odpowiedź była bezbłędna. Nazwisko polskiego skoczka pojawiło się na ekranie pod numerem trzecim z sumą 19 punktów.

Jego zespół wobec braku odpowiedzi oponentów przejął pytanie. I z powodzeniem uzupełnił całą listę.

"Familiada". Iga Świątek numerem 1. Tak zareagowała

Jej królową okazała się Iga Świątek, wybrana w ten sposób najlepszym polskim sportowcem. Tuż za nią znalazł się Robert Lewandowski, a dalsze lokaty zajęli odpowiednio: Kamil Stoch, Anita Włodarczyk oraz Bartosz Zmarzlik.

Tylko dwie z odpowiedzi, które padły, okazały się niepoprawne. Wystarczającego uznania w oczach ankietowanych nie uzyskali bowiem Justyna Kowalczyk oraz Wojciech Szczęsny.

Sama Iga Świątek zdaje się być dumna z takiego wyróżnienia. Polska tenisistka zareagowała na nie, lajkując wspomniane nagranie w mediach społecznościowych oraz udostępniając je na relacji, dodając przy tym emotikon przedstawiający czarne okulary przeciwsłoneczne. W takich okolicznościach wiceliderka rankingu WTA rzeczywiście mogła się poczuć jak prawdziwy "boss".

Relacja Igi Świątek w mediach społecznościowych dotycząca odcinku "Familiady" @iga.swiatek ESP/Instagram

Najwybitniejsi polscy sportowcy w XXI wieku według ankietowanych "Familiady":

Iga Świątek - 26 punktów Robert Lewandowski - 22 Adam Małysz - 19 Kamil Stoch - 11 Anita Włodarczyk - 9 Bartosz Zmarzlik - 8

