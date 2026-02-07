Partner merytoryczny: Eleven Sports

Triumf Świątek w "Familiadzie". Lewandowski tuż obok. Polka reaguje

Iga Świątek została bohaterką jednego z odcinków popularnego w Polsce teleturnieju "Familiada". Ba, nasza tenisistka śmiało może się nawet nazywać triumfatorką sportowego pytania, a tuż obok niej w stawce znalazł się snajper FC Barcelona i reprezentacji Polski - Robert Lewandowski. Ta wiadomość dotarła do wiceliderki światowego rankingu WTA, która zareagowała nawet na nią w swoich mediach społecznościowych.


Iga Świątek oraz Robert Lewandowski zostali wyróżnieni w jednym z odcinków "Familiady"Martin KEEP / AFP / Josep LAGO / AFP / Facebook @Familiada TVP S.A.AFP

Oficjalne konto znanego teleturnieju "Familiada" opublikowało w sobotę fragment jednego z odcinków, którego uczestnicy próbowali uporać się z wątkiem sportowym, walcząc o kolejne punkty.

Zadanie, przed którym stanęli, było łatwe, ale i wymagające zarazem. A polegało na odgadnięciu kolejnych pozycji rankingu, który utworzyli legendarni wręcz ankietowani. Szczegóły przedstawił im znany w całej Polsce prowadzący Karol Strasburger.

Najwybitniejszy polski sportowiec XXI wieku dowolnej płci
odczytał pytanie

- Adam Małysz - wypalił natychmiast pan Szymon, przedstawiciel drużyny o nazwie "Cameraci". A jego odpowiedź była bezbłędna. Nazwisko polskiego skoczka pojawiło się na ekranie pod numerem trzecim z sumą 19 punktów.

    Jego zespół wobec braku odpowiedzi oponentów przejął pytanie. I z powodzeniem uzupełnił całą listę.

    Paolini szybko na drodze Świątek, Rybakina z Andriejewą. Oto drabinka turnieju WTA Doha

    "Familiada". Iga Świątek numerem 1. Tak zareagowała

    Jej królową okazała się Iga Świątek, wybrana w ten sposób najlepszym polskim sportowcem. Tuż za nią znalazł się Robert Lewandowski, a dalsze lokaty zajęli odpowiednio: Kamil Stoch, Anita Włodarczyk oraz Bartosz Zmarzlik.

    Tylko dwie z odpowiedzi, które padły, okazały się niepoprawne. Wystarczającego uznania w oczach ankietowanych nie uzyskali bowiem Justyna Kowalczyk oraz Wojciech Szczęsny.

      Sama Iga Świątek zdaje się być dumna z takiego wyróżnienia. Polska tenisistka zareagowała na nie, lajkując wspomniane nagranie w mediach społecznościowych oraz udostępniając je na relacji, dodając przy tym emotikon przedstawiający czarne okulary przeciwsłoneczne. W takich okolicznościach wiceliderka rankingu WTA rzeczywiście mogła się poczuć jak prawdziwy "boss".

      
      Relacja Igi Świątek w mediach społecznościowych dotycząca odcinku "Familiady"@iga.swiatekESP/Instagram

      Najwybitniejsi polscy sportowcy w XXI wieku według ankietowanych "Familiady":

      1. Iga Świątek - 26 punktów
      2. Robert Lewandowski - 22
      3. Adam Małysz - 19
      4. Kamil Stoch - 11
      5. Anita Włodarczyk - 9
      6. Bartosz Zmarzlik - 8

        Iga ŚwiątekDita Alangkara/Associated Press/East NewsEast News
        Iga ŚwiątekPIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East NewsEast News
