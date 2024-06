Triumf Świątek, a tu taka wiadomość od Sabalenki. Białorusinka zaskoczyła Polkę

Kompletna dominacja Igi Świątek w Paryżu. Finał miał jednostronny przebieg

Żadna z kolejnych rywalek nie była nawet bliska pokonania Igi, która grała jak natchniona. Dość niespodziewanie w finale Rolanda Garrosa Idze przyszło zmierzyć się z Jasmine Paolini . Włoszka świetnie spisywała się w Paryżu, a w ćwierćfinale odprawiła z kwitkiem jedną z faworytek i największych rywalek Polki - Elenę Rybakinę. Mimo to jej szanse w rywalizacji z liderką rankingu WTA oceniano dość nisko. Nawet Włosi nie wierzyli w to, że będzie w stanie ograć natchnioną Polkę.

Paolini w finale udało się ugrać zaledwie trzy gemy. Włoszka przegrywała z Igą Świątek niemal w każdym aspekcie, ale mimo to humor jej dopisywał. Widać było, że czerpie radość z każdej minuty spędzonej na korcie z tak znakomitą przeciwniczką. A raszynianka zaledwie po nieco ponad godzinie padła na kolana i z okrzykiem na ustach świętowała razem z kibicami trzeci z rzędu triumf w Rolandzie Garrosie .

AP / © 2024 Associated Press

Iga Świątek po zwycięstwie w Roland Garros: Jestem z siebie naprawdę dumna. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Świątek dostała nieoczekiwaną wiadomość od Sabalenki. Białorusinka zwróciła się do niej wprost

Zachwyty nad dokonaniami rewelacyjnej Polki spływały niemal z całego świata. Kibice prześcigali się wręcz w gratulacjach dla 23-latki, podobnie z resztą jak światowej sławy sportowcy, a w szczególności tenisiści i tenisistki . W końcu kto lepiej miałby zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele kosztowało to Igę wysiłku, jak nie oni?

Gratulacje Idze Świątek złożyli również m.in. Hubert Hurkacz, Magda Linette, Carlos Alcaraz, czy Ons Jabeur. Milczały z kolei największe rywalki Polki na czele z Aryną Sabalenką, Jeleną Rybakiną, czy Coco Gauff. Dzień po triumfie w Paryżu mistrzyni Rolanda Garrosa otrzymała niespodziewaną wiadomość. Zwróciła się do niej Sabalenka.

Odpowiedź ze strony liderki rankingu WTA nadeszła błyskawicznie. " Dziękuję ci Aryna. Doceniam to " - odpowiedziała Białorusince Iga Świątek.

Sabalenka Paryż opuszczała wyraźnie niepocieszona. Białorusinka sensacyjnie odpadła już w ćwierćfinale turnieju, a jej pogromczynią okazała się zaledwie 17-letnia Mirra Andriejewa. Jeden cios przyniósł wkrótce ze sobą kolejny. Jako że Coco Gauff dotarła do półfinału, dołożyła do rankingu WTA dużo więcej punktów od wiceliderki. A to z kolei oznacza, że w poniedziałkowym zestawieniu będziemy świadkami wielkiej zmiany. Za plecy Igi Świątek wskoczy właśnie Amerykanka, podczas gdy Sabalenka spadnie na trzecią pozycję.