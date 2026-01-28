Triumf Rybakiny nad Igą Świątek, a po meczu taki komunikat. Drugi nokaut

Iga Świątek pożegnała się z Australian Open. W ćwierćfinale rozgrywanym w nocy z wtorku na środę polskiego czasu wiceliderka światowego rankingu uległa Jelenie Rybakinie 5:7, 1:6. Spotkanie potrwało godzinę i 36 minut. Jak wyliczył Hubert Błaszczyk, nasza rodaczka z ostatnich 7 meczów przeciwko rywalkom z TOP10 rankingu wygrała tylko jedno, z oponentkami z TOP20 ostatnio wykręciła bilans 17-14.

Zaraz po ostatniej wymianie trzy ciekawostki statystyczne zaserwowała Opta. Kazaszka została pierwszą zawodniczką, która wyeliminowała Świątek dwukrotnie w tym samym turnieju wielkoszlemowym. Doszło więc do powtórki z rozrywki. Pierwszy skalp w Melbourne zebrała w 2023 roku, gdy wygrała z Raszynianką 6:4, 6:4. Było to w czwartej rundzie.

Jeśli ktokolwiek miałby dołączyć do niej na Rolandzie Garrosie, to tylko Maria Sakkari i Aryna Sabalenka. Są jedynymi aktywnymi zawodniczkami, które już ograły tam Świątek. Ta lista mogłaby liczyć maksymalnie trzy nazwiska, ale Simona Halep zakończyła karierę.

Wracając do Rybakiny - to być może nie koniec jej dużych osiągnięć na AO 2026. Za nią ósme z rzędu zwycięstwo w konfrontacjach z tenisistkami z TOP10, jeśli chce zagrać w finale, to potrzebuje jeszcze jednego. Teraz po drugiej stronie siatki stanie światowa "szóstka" Jessica Pegula, a potem w ewentualnym boju o główne trofeum Elina Switolina lub Aryna Sabalenka.

Opta dodała też, że 26-latka jest w tej chwili jest jedyną zawodniczką w tourze, która potrafiła podczas więcej niż jednego turnieju pokonać i Sabalenkę, i Świątek. Stało się tak na Indian Wells 2023 i WTA Finals 2025. Nie można wykluczyć, że skompletuje "hat-tricka".

Jelena Rybakina Minas Panagiotakis AFP

Iga Świątek MUSTAFA YALCIN/ANADOLU AFP

Jelena Rybakina FAYEZ NURELDINE AFP

