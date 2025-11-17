Triumf Polski, a Świątek chciała zabić wzrokiem Dawida Celta. Wystarczyło jedno zdanie

Z prawdziwą przyjemnością oglądało się kolejne spotkania w wykonaniu reprezentantek Polski na Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Choć w kadrze zabrakło Magdaleny Fręch i Magdy Linette, Biało-Czerwone zakończyły zmagania z kompletem zwycięstw.

Popis Polek w Gorzowie. Pewny awans w BJK

Najpierw podopieczne Dawida Celta odprawił z kwitkiem Nowozelandki, a później to samo zrobiły z Rumunkami. Kapitalny debiut w kadrze zanotowała Linda Klimovicova, która wgrała zarówno w deblu z Martyną Kubką, jak i swój mecz singlowy.

Nie zawiodła także Iga Świątek, która w obu singlowych meczach łącznie straciła zaledwie trzy gemy. Zarówno w starciu z Elyse Tse, jak i Gabrielą Lee zanotowała po bajglu. Dużo niżej notowane rywalki nie były nawet w stanie nawiązać z nią rywalizacji.

Po spotkaniu na Igę Świątek czekały rzesze fanów, łaknące zdjęć, autografów, a przynajmniej chwili w pobliżu najlepszej polskiej tenisistki wszech czasów. Czekała na nią również nagroda za trud, jaki włożyła w rywalizację w Gorzowie Wielkopolskim - pizza.

W pełni prawdopodobnie nie mogła się nią niestety nacieszyć, a wszystko za sprawą Dawida Celta. Nie zabronił on wbrew pozorom jej spożycia - sam "podkradł" kawałek przeznaczony dla Igi Świątek.

Kamery zarejestrowały, jak po meczu, przechodząc koło raszynianki, szkoleniowiec rzucił w jej kierunku: "Zjadłem twój kawałek pizzy". Reakcja 24-latki? Bezcenna. Świątek wyglądała, jakby chciała go zabić wzrokiem. Oczywiście miało to wyłącznie wydźwięk humorystyczny.

Zmaganiami w Gorzowie Iga Świątek zakończyła sezon 2025, którego najbardziej pamiętnym momentem był sukces na Wimbledonie. Po zakończeniu rywalizacji w BJK Polka opublikowała na Instagramie krótki wpis, w którym podziękowała kibicom za wsparcie i cały sezon.

Dawid Celt i Iga Świątek KACZMAREK PIOTR Newspix.pl

Iga Świątek Foto Olimpik AFP

Dawid Celt i Linda Klimovicova Tomasz Kluczyński/ Arena Akcji Newspix.pl