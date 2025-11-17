Partner merytoryczny: Eleven Sports

Triumf Polski, a Świątek chciała zabić wzrokiem Dawida Celta. Wystarczyło jedno zdanie

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Dawid Celt miał pełne prawo czuć dumę z postawy reprezentantek Polski, które w Gorzowie Wielkopolskim wygrały wszystkie spotkania w ramach Billie Jean King Cup. Pozwoliło im to na awans do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup. Tuż po meczu Polek kamery zarejestrowały krótki komunikat, jaki trener rzucił w kierunku raszynianki. Reakcja? 24-latka wyglądała, jakby chciała zabić go wzrokiem. Wiemy, co powiedział do Igi szkoleniowiec.

Dawid Celt i Iga Świątek
Dawid Celt i Iga ŚwiątekPIOTR KACZMAREK/ TOMASZ BROWARCZYK / 400mm.pl/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Z prawdziwą przyjemnością oglądało się kolejne spotkania w wykonaniu reprezentantek Polski na Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Choć w kadrze zabrakło Magdaleny Fręch i Magdy Linette, Biało-Czerwone zakończyły zmagania z kompletem zwycięstw.

Popis Polek w Gorzowie. Pewny awans w BJK

Najpierw podopieczne Dawida Celta odprawił z kwitkiem Nowozelandki, a później to samo zrobiły z Rumunkami. Kapitalny debiut w kadrze zanotowała Linda Klimovicova, która wgrała zarówno w deblu z Martyną Kubką, jak i swój mecz singlowy.

Nie zawiodła także Iga Świątek, która w obu singlowych meczach łącznie straciła zaledwie trzy gemy. Zarówno w starciu z Elyse Tse, jak i Gabrielą Lee zanotowała po bajglu. Dużo niżej notowane rywalki nie były nawet w stanie nawiązać z nią rywalizacji.

Polska ma nowy talent? Świątek chwali młodą reprezentantkę podczas BJK CupPolsat Sport

Dawid Celt zaskoczył Igę Świątek. Bezcenna reakcja raszynianki

Po spotkaniu na Igę Świątek czekały rzesze fanów, łaknące zdjęć, autografów, a przynajmniej chwili w pobliżu najlepszej polskiej tenisistki wszech czasów. Czekała na nią również nagroda za trud, jaki włożyła w rywalizację w Gorzowie Wielkopolskim - pizza.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Iga Świątek na PGE Narodowym? Hitowa sprawa. Gwiazda podała gotowy przepis

Artur Gac
Artur Gac

    W pełni prawdopodobnie nie mogła się nią niestety nacieszyć, a wszystko za sprawą Dawida Celta. Nie zabronił on wbrew pozorom jej spożycia - sam "podkradł" kawałek przeznaczony dla Igi Świątek.

    Kamery zarejestrowały, jak po meczu, przechodząc koło raszynianki, szkoleniowiec rzucił w jej kierunku: "Zjadłem twój kawałek pizzy". Reakcja 24-latki? Bezcenna. Świątek wyglądała, jakby chciała go zabić wzrokiem. Oczywiście miało to wyłącznie wydźwięk humorystyczny.

    Zmaganiami w Gorzowie Iga Świątek zakończyła sezon 2025, którego najbardziej pamiętnym momentem był sukces na Wimbledonie. Po zakończeniu rywalizacji w BJK Polka opublikowała na Instagramie krótki wpis, w którym podziękowała kibicom za wsparcie i cały sezon.

    Zobacz również:

    TOMASZ BROWARCZYK/400MM.PL/NEWSPIX.PL / PIOTR KACZMAREK/400mm.pl/NEWSPIX.PL
    Iga Świątek

    Oto kolejny mecz Igi Świątek w reprezentacji Polski? Celt zdradza: Rozmowy były

    Artur Gac
    Artur Gac
    Dwie osoby w sportowych ubraniach z godłem Polski stoją obok siebie na tle flagi Polski, obok nich znajduje się mężczyzna w garniturze, w tle widoczne są rozmazane sylwetki innych uczestników wydarzenia.
    Dawid Celt i Iga ŚwiątekKACZMAREK PIOTRNewspix.pl
    Tenisistka w białej czapce i stroju sportowym trzyma rakietę tenisową na tle trybun pełnych widzów.
    Iga ŚwiątekFoto OlimpikAFP
    Trener w białej bluzie i czerwonych spodniach rozmawia z zawodniczką reprezentacji Polski w czerwono-białym stroju tenisowym, w tle widoczni kibice w biało-czerwonych barwach oraz polskie flagi.
    Dawid Celt i Linda KlimovicovaTomasz Kluczyński/ Arena AkcjiNewspix.pl

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja