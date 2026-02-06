Partner merytoryczny: Eleven Sports

Triumf nad Świątek i tytuł. Kolejna nagroda dla Rybakiny. WTA ogłasza

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Jelena Rybakina ledwo sięgnęła po drugi w karierze wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Australian Open, a teraz ma kolejny powód do zadowolenia, choć oczywiście nie jest on już aż tak wielki. Na konto reprezentantki Kazachstanu trafiła bowiem kolejna nagroda, którą przyznali jej kibice rękami władz WTA. Organizacja zarządzająca kobiecym tenisem poinformowała o tym fakcie za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej.

Tenisistka w stroju sportowym trzymająca bidon i ręcznik podczas przerwy w meczu, w tle fragmenty rozmazanej publiczności. W górnym rogu wstawka z wizerunkiem innej sportsmenki w czapce z daszkiem, pokazująca profil twarzy.
Na zdjęciu Iga Świątek oraz Jelena RybakinaDAVID GRAY / AFP / Martin KEEP / AFPAFP

Jelena Rybakina przeżywa ostatnio świetny czas. Poprzedni sezon trzecia obecnie rakieta świata zwieńczyła prestiżowym triumfem w turnieju WTA Finals w Rijadzie, a nowy otworzyła tytułem zdobytym na kortach Australian Open. Dzięki temu w jej gablocie stanie drugie wielkoszlemowe trofeum. To pierwsze wywalczyła na Wimbledonie w sezonie 2022.

W przypadku obu ostatnich imprez Jelena Rybakina ogrywała w finałowym boju Arynę Sabalenkę, a po meczu notowała także zwycięstwa z Igą Świątek. O ile jednak w stolicy Arabii Saudyjskiej obie zawodniczki spotkały się już w fazie grupowej, tak na Antypodach Kazaszka wyrzuciła Polkę z turniejowej drabinki na etapie ćwierćfinału, wygrywając w dwóch setach 7:5, 6:1.

Zobacz również:

Iga Świątek. Australian Open 2026
Iga Świątek

Świątek w centrum burzy. Polka wykluczona z listy. Wymowna decyzja AO

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Komunikat WTA. Jelena Rybakina z kolejną nagrodą

    Zwycięstwo w Australian Open ma teraz kolejne, niezwykle miłe konsekwencje dla Jeleny Rybakiny. Zaowocowało bowiem kolejną nagrodą, tym razem otrzymaną od WTA, choć de facto wręczoną przez kibiców. Reprezentantka Kazachstanu otrzymała tytuł "Star of the Swing", czyli gwiazdy ostatniego, australijskiego swingu. Komunikat w tej sprawie pojawił się w czwartek, późną nocą.

    Jelena Rybakina zdeklasowała resztę stawki zgarniając aż 61 procent głosów od kibiców. Druga Iva Jović otrzymała 19 punktów procentowych, a na trzecim miejscu ankietowani umiejscowili Elinę Switolinę.

    Dalsze miejsca zajęły: Elise Mertens do spółki Zhang Shuai, Jessica Pegula, Mirra Andriejewa, Victoria Mboko oraz Belinda Bencic.

    Kolejne takie wyróżnienie jedna z tenisistek zgarnie po "Middle East Swing", w skład którego wchodzą turnieje WTA 1000 w Dosze i Dubaju. Pierwszy z nich rozpocznie się już w niedzielę, a pod nieobecność Aryny Sabalenki najwyżej rozstawioną tenisistką będzie w nim Iga Świątek.

    W piątek rozlosowana została drabinka zmagań w Katarze. Iga Świątek ze względu na rozstawienie rozpocznie zmagania od drugiej rundy. Tam czeka ją spotkanie ze zwyciężczynią meczu Janice Tjen - Sorana Cirstea. Na drodze 24-latki do najlepszej "8" widnieją: Elise Mertens, Daria Kasatkina czy Anastazja Pawluczenkowa

    Zobacz również:

    Na zdjęciu Iga Świątek oraz jej siostra Agata Świątek
    Iga Świątek

    Doniesienia z rodziny Świątek. Chodzi o mamę. Trener ujawnił wszystko

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Tenisistka ubrana w czarną koszulkę sportową z różowymi akcentami oraz różową czapkę trzyma rakietę tenisową i piłkę, widoczna na czarnym tle kortu.
    Iga Świątek AFP
    Zawodowa tenisistka w fioletowym stroju sportowym z opaską na głowie i plastrem na prawym ramieniu zaciska pięść w geście determinacji podczas meczu tenisowego.
    Jelena RybakinaFAYEZ NURELDINEAFP
    Dwie zawodniczki grające w tenisa, każda w dynamicznej pozie podczas uderzenia piłki, obie skupione na grze, ubrana w sportowe stroje, w tle widoczne rozmyte elementy kortu.
    Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina rywalizowały o tytuł w Australian Open 2026Martin KEEP / IZHAR KHAN / AFPAFP
    Kamil Łączyński: Jest mi trochę wstyd, bo uważam, że ten zespół nie powinien tak grać. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja