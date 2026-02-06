Jelena Rybakina przeżywa ostatnio świetny czas. Poprzedni sezon trzecia obecnie rakieta świata zwieńczyła prestiżowym triumfem w turnieju WTA Finals w Rijadzie, a nowy otworzyła tytułem zdobytym na kortach Australian Open. Dzięki temu w jej gablocie stanie drugie wielkoszlemowe trofeum. To pierwsze wywalczyła na Wimbledonie w sezonie 2022.

W przypadku obu ostatnich imprez Jelena Rybakina ogrywała w finałowym boju Arynę Sabalenkę, a po meczu notowała także zwycięstwa z Igą Świątek. O ile jednak w stolicy Arabii Saudyjskiej obie zawodniczki spotkały się już w fazie grupowej, tak na Antypodach Kazaszka wyrzuciła Polkę z turniejowej drabinki na etapie ćwierćfinału, wygrywając w dwóch setach 7:5, 6:1.

Komunikat WTA. Jelena Rybakina z kolejną nagrodą

Zwycięstwo w Australian Open ma teraz kolejne, niezwykle miłe konsekwencje dla Jeleny Rybakiny. Zaowocowało bowiem kolejną nagrodą, tym razem otrzymaną od WTA, choć de facto wręczoną przez kibiców. Reprezentantka Kazachstanu otrzymała tytuł "Star of the Swing", czyli gwiazdy ostatniego, australijskiego swingu. Komunikat w tej sprawie pojawił się w czwartek, późną nocą.

Jelena Rybakina zdeklasowała resztę stawki zgarniając aż 61 procent głosów od kibiców. Druga Iva Jović otrzymała 19 punktów procentowych, a na trzecim miejscu ankietowani umiejscowili Elinę Switolinę.

Dalsze miejsca zajęły: Elise Mertens do spółki Zhang Shuai, Jessica Pegula, Mirra Andriejewa, Victoria Mboko oraz Belinda Bencic.

Kolejne takie wyróżnienie jedna z tenisistek zgarnie po "Middle East Swing", w skład którego wchodzą turnieje WTA 1000 w Dosze i Dubaju. Pierwszy z nich rozpocznie się już w niedzielę, a pod nieobecność Aryny Sabalenki najwyżej rozstawioną tenisistką będzie w nim Iga Świątek.

W piątek rozlosowana została drabinka zmagań w Katarze. Iga Świątek ze względu na rozstawienie rozpocznie zmagania od drugiej rundy. Tam czeka ją spotkanie ze zwyciężczynią meczu Janice Tjen - Sorana Cirstea. Na drodze 24-latki do najlepszej "8" widnieją: Elise Mertens, Daria Kasatkina czy Anastazja Pawluczenkowa

Iga Świątek AFP

Jelena Rybakina FAYEZ NURELDINE AFP

Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina rywalizowały o tytuł w Australian Open 2026 Martin KEEP / IZHAR KHAN / AFP AFP

