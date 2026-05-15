Triumf nad Świątek, a potem komunikat ws. Switoliny. Wielki zwrot, to już pewne

Iga Świątek zaprezentowała na turnieju WTA rangi 1000 w Rzymie naprawdę dobrą formę, tracąc w swych kolejnych występach aż do półfinału zaledwie jednego seta - z Cathy McNally, na początku swej gry w "Wiecznym Mieście".

Ostatecznie jednak reprezentantka Polski nie zdołała sobie wywalczyć kolejnego tytułu w stolicy Włoch - z zawodami na Foro Italico pożegnała się ona na poziome półfinału, przegrywając w nocy z czwartku na piątek z Eliną Switoliną.

WTA Rzym. Switolina pokonała Świątek, wielki rekord już jest jej

Ukrainka zdołała przypieczętować swoje zwycięstwo po trzech odsłonach rywalizacji (6:4, 2:6, 6:2), a pojedynek trwał w ogólnym rozrachunku nieco ponad 2 h i 15 min. Ciekawostką jest fakt, że Świątek wygrała... o dwa punkty więcej od rywalki.

To jednak nie jedyna interesująca statystyka - jak bowiem wskazano na profilu "OptaAce" Switolina stała się najstarszą zawodniczką w erze open, która w trakcie jednej edycji Internazionali BNL d'Italia zdołała ograć minimum dwie wcześniejsze mistrzynie turnieju.

Przedstawicielka Ukrainy zrobiła to w wieku niespełna 32 lat, wyraźniej "przeskakując" wynik Jeleny Janković z 2010 roku, kiedy to osiągnęła ona podobny kamień milowy mając nieco ponad 25 lat.

W przypadku wspomnianych mistrzyń mowa tu oczywiście o Idze Światek a także o Jelenie Rybakinie, którą Switolina ograła w ćwierćfinale. Polka na rzymskich kortach triumfowała jak dotychczas trzykrotnie (2021, 2022, 2024), z kolei Kazaszka po trofeum sięgnęła raz, w roku 2023.

Switolina z trzecim tytułem na turnieju w Rzymie? Na jej drodze stoi jeszcze Gauff

Należy też nadmienić, że i sama Elina Switolina dwa razy zdołała jak dotychczas wygrywać rzymskie współzawodnictwo - i to dwa razy z rzędu, bo w latach 2017 - 2018, w obu przypadkach pokonując w finale Simonę Halep.

Czy 31-latka niebawem skompletuje swoisty tenisowy "hat-trick"? Finał tegorocznego Internazionali BNL d'Italia odbędzie się już w tę sobotę, a rywalką Switoliny będzie Coco Gauff.

