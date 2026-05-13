Triumf nad Pegulą, a to nie wszystko. Świątek nad Sabalenką, to już jasne

Paweł Czechowski

Iga Świątek na turniej WTA rangi 1000 w Rzymie złapała fantastyczną formę, czego kolejnym dowodem było jej środowe zwycięstwo nad Amerykanką Jessicą Pegulą w dwóch setach. Triumf nad przedstawicielką USA dał Polce nie tylko sam awans do kolejnej rundy zmagań w "Wiecznym Mieście", ale i pozwolił jej na przeskoczenie Aryny Sabalenki w pewnym interesującym aspekcie. Kluczowe słowo tutaj to "półfinał".

Iga Świątek po kilku dość prędkich odpadnięciach w kolejnych turniejach WTA (kolejno w Miami, Stuttgarcie oraz Madrycie, w tym ostatnim przypadku po kreczu), weszła znów na wyżyny swej formy i zachwyca grą w zmaganiach rangi 1000 w Rzymie.

Turniej Internazionali BNL d'Italia 2026 Raszynianka rozpoczęła od pokonania Cathy McNally, a potem triumfowała także nad Elisabettą Cocciaretto oraz Naomi Osaką. W końcu, 13 maja, skrzyżowała także rakietę z Jessicą Pegulą.

Polka, będąca obecnie na trzecim miejscu w rankingu WTA, nie dała szans piątej rakiecie globu i ograła ją w dwóch setach 6:1, 6:2, więc można powiedzieć, że dość gładko. Świątek tym samym przedarła się do półfinału rywalizacji na Półwyspie Apenińskim - i z tym wiąże się pewna statystyczna ciekawostka.

Jak podano na profilu "OptaAce" reprezentantka Polski stała się bowiem w ten sposób tenisistką z największą liczbą osiągniętych półfinałów w zawodach rangi 1000 spośród obecnie występujących w tourze, aktywnych zawodniczek. Świątek ma takich półfinałów już 22 na swym koncie, więc o jedno "oczko" przeskoczyła Arynę Sabalenkę.

Warto nadmienić, że pod uwagę wzięto najwyraźniej jedynie grupę sportsmenek na bieżąco biorących udział w zmaganiach spod szyldu WTA - w innym przypadku w tabeli musiałaby zostać uwzględniona Venus Williams, która nie zjawiła się w Rzymie, ale wcześniej w tym sezonie pojawiła się kilkukrotnie na korcie, ostatnio w kwietniu w Madrycie.

Iga Świątek swój kolejny mecz w stolicy Italii rozegra z Eliną Switoliną lub Jeleną Rybakiną - spotkanie, które wyłoni kolejną oponentkę Raszynianki odbędzie się 13 maja nie przed godz. 19.00.

