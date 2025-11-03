Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trenował Serenę Williams. Niewiarygodne, do kogo porównał Świątek. Poszło w świat

Iga Świątek nie mogła wymarzyć sobie lepszej inauguracji WTA Finals. Na start turnieju wiceliderka światowego rankingu rozbiła Madison Keys, oddając jej łącznie zaledwie trzy gemy. Niedługo po zakończeniu spotkania formę Polki podsumował były trener m.in. Sereny Williams, Rick Macci. Jego wpis poniósł się po mediach społecznościowych.

Od soboty w Rijadzie trwa rywalizacja pomiędzy ósemką najlepszych tenisistek tego sezonu. Pierwszym spotkaniem w grze pojedynczej był mecz Igi Świątek i Madison Keys. Amerykanka to triumfatorka tegorocznego Australian Open. Za to Polka kilka miesięcy temu wygrała Wimbledon.

Wszystko to zapowiadało emocjonujące starcie. Tymczasem nasza rodaczka "załatwiła sprawę" w nieco ponad godzinę. Pokonała Keys 6:1, 6:2. Praktycznie w każdym aspekcie gry Świątek tego dnia była po prostu lepsza.

Świątek porównana do legendy. I to przez kogo. O tych słowach będzie głośno

- Każda z nas, która jest tutaj w Rijadzie, powinna być dumna z tego, jaki sezon ma za sobą. Staram się tym cieszyć, próbuję czerpać z tego czasu jak najwięcej. To bardzo miłe wrócić tu do Rijadu, szczególnie że w poprzednich latach WTA Finals odbywało się w różnych miejscach. Czuję się tu nieco bardziej jak w domu - mówiła druga rakieta świata zaraz po wygranej.

    - Generalnie jestem zadowolona z pracy, którą udało mi się wykonać po wyjeździe do Chin, szczególnie w Warszawie. To daje mi bardzo dużo pewności siebie, aby iść po ten tytuł i rozwijać się jako zawodniczka. Będę z pewnością gotowa na kolejny mecz w grupie - dodawała.

    Jej drugą rywalką w fazie grupowej WTA Finals będzie Jelena Rybakinaktóra ograła Amandę Anisimową. W niedzielę, dzień po wygranej Igi Świątek, kilka ciepłych słów na jej temat napisał Rick Macci. Były trener m.in. Sereny i Venus Williams, Marii Szarapowej czy Andy'ego Roddick'a zrobił to w swoim stylu.

    Szalała, rzucała się, podskakiwała, odbijała piłki i migała. Była skupiona, patrzyła na uderzenia i sprawiła Keys niespodziankę na Halloween
    rozpoczął Amerykanin.

    Następnie Macci porównał 24-latkę do jej idola, czyli Rafaela Nadala. Nie obyło się również bez humorystycznej wstawki. "Gra (Świątek - red.) z wieloma zawodniczkami, które dają z siebie wszystko, ale jeśli pozostanie luźna jak polska gęś, może wygrać wszystko, ponieważ nigdy się nie poddaje, tak jak Nadal" - czytamy. Wpis popularnego szkoleniowca zebrał kilka tysięcy wyświetleń.

    Spotkanie Iga Świątek - Jelena Rybakina w Rijadzie rozpocznie się w poniedziałek 3 listopada o godz. 15:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

