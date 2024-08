Trenował ją były szkoleniowiec Świątek. Właśnie podjęła ostateczną decyzję, to już koniec

Przed nami ostatnia już odsłona Wielkiego Szlema w bieżącym sezonie - czyli oczywiście US Open , które rozpocznie się dokładnie 26 sierpnia. Najlepsi tenisiści i tenisistki globu powoli kończą swoje przygotowania do udziału w tym prestiżowym turnieju, a tymczasem... ze Stanów Zjednoczonych nadeszły pewne istotne wieści.

Associated Press / © 2024 Associated Press

Andreeva wyrzuca Collins z turnieju Monterrey Open. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Shelby Rogers kończy karierę. "Ciało mówi mi, że nadszedł czas"

"Gdy zaczynasz uprawiać sport jako dziecko, nigdy nie myślisz o zakończeniu. Po prostu trenujesz, dobrze się bawisz i gonisz swoje marzenia tak bardzo jak to tylko możliwe. Moim marzeniem było zostanie profesjonalną tenisistką i już zawsze będę mogła mówić tamtej małej dziewczynce: zrobiłyśmy to!" - napisała m.in. 31-latka w mediach społecznościowych.

"Nie ma wystarczająco wiele słów dla takiej chwili, ale mogę z pewnością powiedzieć, że popchnęłam swoje ciało do granic możliwości. Ostatnie lata pełne walk z kontuzjami i operacji były czymś wymagającym. Zawsze mówiłam, że jeśli moje serce będzie to wciąż kochać i moje ciało będzie zdrowe, to będę uprawiać sport w nieskończoność. Teraz jednak moje ciało mówi mi, że nadszedł czas" - podkreśliła zawodniczka.

Shelby Rogers zacznie US Open "z wysokiego C". Trudne zadanie w pierwszym meczu

Shelby Rogers w swoim pierwszym meczu na US Open 2024 zmierzy się bowiem z "szóstką" rankingu WTA, Jessicą Pegulą. Ta zaś ma wielką ochotę na to, by w swojej ojczyźnie przełamać w końcu "klątwę ćwierćfinału" na Wielkim Szlemie i przedrzeć się przynajmniej do potyczki półfinałowej. Starcie obu pań zapowiada się niezwykle interesująco...