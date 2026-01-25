Trener ujawnił, co Świątek zrobiła w Melbourne. Nie miała wyjścia. "To było ryzykowne"

Spotkanie Igi Świątek z Anną Kalinską w 1/16 finału Australian Open było pełne niespodzianek. Najpierw Polka rozbiła Rosjankę 6:1, jednak w drugim secie to rywalka doprowadziła do wyrównania po takim samym wyniku. Żeby było jeszcze ciekawiej, partia numer trzy zakończyła się... identycznym rezultatem, na korzyść naszej tenisistki.

- Było lekko podwyższone ciśnienie w drugim secie, ale Iga miała w miarę pod kontrolą mecz. Wiedziałem, że raczej odbuduje się, choć nie jest łatwo wygrywać, jak wszystko idzie dobrze, ale w trudniejszych momentach. W chwili, nazwijmy ją "zapaścią jakościową", żeby się z tego szybko podnieść i Iga to super zrobiła - mówi w rozmowie z "Eurosportem" Maciej Ryszczuk.

Trener Polki od przygotowania fizycznego poruszył także wątek zdrowia i kondycji drugiej rakiety świata. - Myślę, że z meczu na mecz się rozkręca. Mieliśmy dosyć mocny okres przygotowawczy. Powiedziałbym, że jeden z cięższych. Mam nadzieję, że teraz będzie nam to wszystko oddawało i wydaje mi się, że widać to na korcie. Iga zyskuje pewność siebie. Fizycznie też pokazuje, że jest w stanie wytrzymać warunki panujące w Melbourne - dodał.

A te są naprawdę ekstremalne. W szczytowych momentach dnia temperatura sięga nawet blisko 40 stopni. W takim upale czasami trudno się poruszać, nie wspominając już o uprawianiu sportu. Z relacji Ryszczuka wynika, że Świątek mogła wybierać pomiędzy treningiem w klimatyzowanej hali a na świeżym powietrzu.

Ostatecznie wybór padł na drugą z opcji. - To był trochę "rzut monetą", trochę ryzykowne. Mogliśmy udać się na halę albo trenować na otwartej przestrzeni. Iga wolała na otwartej, żeby podrzucić piłkę na słońcu, żeby była przygotowana na otarty dach (w meczu - red.). Było jak było, ale Iga powiedziała, że dla niej nie jest problemem trenować w takich warunkach - zdradził szkoleniowiec.

Ponadto dowiedzieliśmy się, że przy takich upałach cały sztab Świątek pomaga sobie różnego rodzaju kamizelkami chłodzącymi, a przede wszystkim dba o odpowiednie nawodnienie i unika ostrego słońca, jeśli jest to możliwe.

W poniedziałek 26 stycznia około godz. 9:00 Polka przystąpi do meczu z Australijką Maddison Inglis (168. WTA). Jego stawką będzie awans do ćwierćfinału pierwszego Wielkiego Szlema w sezonie.

