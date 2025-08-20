Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trener Świątek reaguje po sukcesie w Cincinnati. Fissette przekazał specjalną wiadomość

Mateusz Stańczyk

Ostatnie dni są niezwykle szalone dla zespołu Igi Świątek. Polka oraz jej sztab nie mieli za bardzo czasu na celebrację tytułu zdobytego podczas WTA 1000 w Cincinnati, bowiem tuż po wszystkich obowiązkach medialnych raszynianki musieli przetransportować się do Nowego Jorku na turniej miksta w ramach US Open. Teraz do wydarzeń ze stanu Ohio wrócił trener 24-latki - Wim Fissette. W mediach społecznościowych opublikował krótki wpis. Oto co miał do przekazania belgijski szkoleniowiec.

Wim Fissette został trenerem Igi Świątek w październiku ubiegłego roku. Początek ich współpracy był wymagający, patrząc przez pryzmat wyników osiąganych przez Polkę. Przez długi czas nasza reprezentantka miała problem z dotarciem do finału jakiegokolwiek indywidualnego turnieju. Przełom nastąpił pod koniec czerwca, gdy raszynianka zameldowała się w decydującym starciu o trofeum podczas WTA 500 w Bad Homburg. Chociaż 24-latka uległa w nim rozstawionej z "1" Jessice Peguli, to tamte rozgrywki zapoczątkowały lepszy czas dla czterokrotnej triumfatorki Roland Garros.

    Praca, jaką Świątek wykonała z belgijskim trenerem od początku sezonu, zaczęła przynosić efekty. Jej pierwszym owocem okazał się premierowy triumf podczas Wimbledonu, po efektownym 6:0, 6:0 w finale z Amandą Anisimovą. Nawierzchnia trawiasta, która była zmorą Igi w poprzednich sezonach, przestała stanowić dla niej kłopot. Raszynianka nie zamierzała poprzestać na tym sukcesie, była głodna kolejnych osiągnięć.

    Następny tytuł przypadł na turniej WTA 1000 w Cincinnati. Drugie trofeum w sezonie 2025 i kolejne zdobyte w wymagających warunkach dla naszej reprezentantki. Po wygranym decydującym starciu z Jasmine Paolini, aktualna wiceliderka rankingu dziękowała swojemu zespołowi za to, że pomogli jej w adaptacji do szybkich kortów, przez co stała się lepszą tenisistką. 24-latka przekonała się, że także na takich nawierzchniach potrafi ogrywać swoje największe rywalki.

      Wim Fissette podsumował turniej WTA Cincinnati. Krótki wpis

      Spory udział ma w tym obecny trener Świątek - Wim Fissette. Belgijski szkoleniowiec nie kryje swoje zadowolenia z kolejnych sukcesów osiąganych z Igą. Dzisiaj, tuż po godz. 19:00, opublikował na swoim profilu na Instagramie kilka zdjęć ze zmagań w stanie Ohio oraz zamieścił krótki wpis. "Turniej Cincinnati Open, byłeś wyjątkowy! Dumny z wykonanej pracy, dumny z zespołu. Budujmy dalej" - przekazał 45-latek. Po dwóch minutach pod publikacją Fissette'a pojawił się komentarz Darii Abramowicz. "Jazda" - napisała pani psycholog.

        Być może już za kilka godzin zespół Świątek otrzyma kolejny powód do radości. Iga i grający z nią Casper Ruud staną do walki o trofeum US Open w mikście. W nocy, nie przed godz. 1:00 czasu polskiego, powalczą o finał z rozstawioną z "1" parą Jessica Pegula/Jack Draper. Jeśli Polka oraz Norweg awansują do decydującego starcia, wówczas zagrają o tytuł tuż po drugim półfinale, w którym zmierzą się Danielle Collins/Christian Harrison i Sara Errani/Andrea Vavassori. Relacje ze spotkań naszej reprezentantki będą dostępne TUTAJ.

