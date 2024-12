Trener Świątek pod ostrzałem. Mówią o głośnym rozstaniu, poważne zarzuty

W trakcie zawieszenia doszło również do zmiany, która była zupełnie nieoczekiwana. Wydawało się, że współpraca Świątek z Tomaszem Wiktorowskim układa się dobrze. Ale w październiku okazało się, że drogi tenisistki i trenera rozeszły się . Dywagacje o tym, kto zostanie nowym szkoleniowcem mistrzyni nie trwały długo. Parę tygodni później ogłoszono, że Świątek rozpoczyna współpracę z uznanym trenerem, Wimem Fissette .

Atak na trenera Świątek. Padają mocne słowa

"Przegląd Sportowy" przypomniał przed kilkoma dniami niepochlebne wypowiedzi Fissette o Rumunce, które wypowiedział po głośnym rozstaniu z tenisistką. "Na jeden turniej jechała z mamą, na inny z bratem, a na kolejny zabierała przyjaciół. Na każdym był ktoś, kto ją zabawiał. Ciągle potrzebuje czegoś nowego. Nie sądzę, by w przyszłości jakiś trener pracował z nią dłużej niż rok " - powiedział Belg w 2014 roku. Rumuńskie media szybko podłapały ten temat i zapytały o zdanie George Cosaca, prezesa Rumuńskiej Federacji Tenisowej.

Rumun wyprowadził mocny atak na Belga i zarzucił mu, że jest sfrustrowanym człowiekiem. "Miałem okazję przebywać obok Fissette'a w 2014 roku, na jednym z turniejów. Uważam, że jest sfrustrowaną osobą. Nie wypada ci tak mówić o jednej ze swoich zawodniczek, która później, z Cahillem, osiągnęła wyjątkowe wyniki. Uważam, że to niesprawiedliwa opinia" - powiedział Cosac. Darreen Cahill, o którym wspomniał prezes rumuńskiej federacji to były trener Halep, z którą współpracował przez sześć lat i doprowadził Rumunkę do największych sukcesów w karierze.