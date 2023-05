Zwyciężczyni turnieju w Madrycie Aryna Sabalenka błyskawicznie odpowiedziała na jej słowa. - Na początku gratulacje dla Igi Świątek. Rozegrałaś kolejny kapitalny turniej. (...) Zawsze pchasz mnie do tego, by dawać z siebie wszystko, dobijać do limitów. Mam nadzieję, że zmierzymy się jeszcze wielokrotnie w tym sezonie - przyznała białoruska tenisistka.

Aryna Sabalenka pokonała Igę Świątek w finale w Madrycie. Trener Białorusinki komentuje

- Po finale Stuttgarcie staraliśmy się zobaczyć kilka kluczowych momentów. Ale co najważniejsze, przygotowywaliśmy się do bardzo solidnego meczu w wykonaniu Igi Świątek, tak jak to było w Niemczech. W Stuttgarcie poszło nam lepiej, nałożyliśmy na nią trochę większą presję. Aryna przygotowywała się na to, że po pierwsze nie będzie jej łatwo, a po drugie, że nie powinna się spieszyć. Mączka bardziej pasuje Idze Świątek, która dobrze się porusza, ale Aryna Sabalenka potrafił dobrze trzymać, gdy gra bez pośpiechu - powiedział szkoleniowiec Białorusinki cytowany przez portal Sport24.ru.