Trener Igi zapamięta finał do końca życia. I te słowa: "Zarosłem jak małpiszon"

Dla Tomasza Wiktorowskiego triumf w WTA Finals to... nic nowego! Doprowadził do tego największego sukcesy w karierze Agnieszkę Radwańską, teraz powtórzył wyczyn jako trener Igi Świątek. I po meczu z Jessicą Pegulą rozpływał się w pochwałach dla swojej podopiecznej, która "nauczyła się grać z warunkami, a nie przeciwko nim". - Dostosowała swój tenis do tego, co przez cały tydzień prezentowała Jessica - mówił.