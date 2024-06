Iga Świątek po raz czwarty w swojej karierze i trzeci z rzędu święciła triumf w wielkoszlemowym turnieju - Roland Garros. W decydującej batalii nasza rodaczka zmierzyła się w Paryżu z Włoszką mającą również polskie korzenie - Jasmine Paolini. I choć 28-latka zachwyciła swoimi występami media i kibiców, to pierwsza rakieta świata była faworytką w tym pojedynku. I sprostała oczekiwaniom. Raszynianka pokonała rywalkę 6:2,6:1 i następnie celebrowała kolejny sukces w swojej karierze z bliskimi i sztabem szkoleniowym. Po wszystkim głos w sprawie zawodniczki zabrał jej trener od przygotowania fizycznego - Maciej Ryszczuk . Mężczyzna odsłonił prawdę o formie Polki.

"Tutaj ważne jest dojście do takich wniosków, że w tenisie bardzo ciężko jest się przygotować na ten jeden turniej. Jeśli będzie takie założenie, to zawodnicy będą mieli bardzo duże zmęczenie po poprzednich turniejach i tak dalej. A wiadomo, że tu czasami dyspozycja dnia ma znaczenie, bo gdybyśmy chcemy "pikować" z zawodnikiem na dany turniej, a on z jakiegoś powodu, czasem choćby hałasu czy dnia konia przeciwniczki, nie wygra i wynik pójdzie w drogę stronę. Dlatego staram się, abyśmy nie budowali szczytu formy na dany turniej, tylko utrzymywali optimum na poziomie 80-90 procent zdolności motorycznych i fizyczności Igi na cały sezon" - wyznał w roz mowie z Interią Sport.