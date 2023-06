Trener Igi Świątek zaskoczony "wyczynem" Aryny Sabalenki. Był pewien jednego

Nie do końca byłem zaskoczony faktem, że Karolina Muchova była w stanie pokonać Arynę Sabalenkę. Natomiast z przebiegu tego meczu, zwłaszcza trzeciego seta, Aryna Sabalenka była już w pewnym momencie murowaną faworytką. Było już 5:2 i piłki meczowe. Z taką rywalką jak Sabalenka zazwyczaj już się nie wraca z takiego wyniku. To było dla mnie zaskoczenie, że udało się Muchovej odwrócić losy meczu i zamknąć go. Wiedziałem jednak, że ma narzędzia do tego, by pokonać drugą rakietę świata

~ zaznaczył Tomasz Wiktorowski w magazynie "Damy i Asy" na antenie Canal+ Sport