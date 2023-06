Iga Świątek ma za sobą niezwykle udane dwa tygodnie. Gdy w połowie maja Polka kończyła udział w turnieju w Rzymie z kontuzją , jej kibice drżeli o to, czy liderka rankingu WTA zdoła wystąpić na kortach Rolanda Garrosa. Iga Świątek jednak nie tyle pokazała się w Paryżu ze świetnej strony, co obroniła tytuł wywalczony przed rokiem. Dla naszej reprezentantki był to czwarty wielkoszlemowy triumf - trzeci wywalczony we Francji. Iga Świątek wygrała w poprzednim sezonie także US Open.