Iga Świątek znów będzie dominować? Trener Wiktorowski nie daje gwarancji

W tym wszystkim wyważony stara się być Tomasz Wiktorowski, trener naszej tenisistki, pod którego skrzydłami była podopieczna Piotra Sierzputowskiego wykonała kolejny krok naprzód. Ale to nie koniec rozwoju, jeśli chciałoby się - a to w przypadku Igi Świątek nie podlega dyskusji - nadal dystansować najgroźniejsze rywalki i patrzeć na nie z pozycji światowej "1".

- Osobiście daję jej jeszcze trochę przestrzeni na to, żeby do tej roli się przyzwyczaiła. Natomiast oczywiste jest dla mnie i dla nas wszystkich, że oczekujemy więcej niż czwarta runda turnieju wielkoszlemowego. Trzeba pochylić głowę, zakasać rękawy i pokornie wrócić do pracy. Nie dam gwarancji, że kolejne turnieje to będą znowu niesamowite sukcesy, bo nikt takich zapewnień nie może dać. Zagwarantuje jednak, że wrócimy do ciężkiej pracy - zapowiedział Wiktorowski.