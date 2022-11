Trener Igi Świątek nie ma wątpliwości przed meczem z Aryną Sabalenką

Świątek wyeliminowała Białorusinkę we wrześniowym półfinale US Open.

- Zawsze dopuszczamy taką możliwość, że przeciwniczka może coś zmienić w stosunku do ostatniego meczu. Będziemy przygotowywać się względem tego co wiemy i analizować możliwości. Nie chcę jednak przesadzić z tymi analizami, bo to musi być prosty przekaz dla Igi. W 80 procentach mieliśmy go gotowego po meczu z Gauff - powiedział Wiktorowski.