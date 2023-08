Iga Świątek zainaugurowała sezon na kortach twardych w Warszawie, gdzie przed własną publicznością w ygrała turniej rangi WTA 250. Później Polka poleciała do Montrealu, gdzie z marzeniami o triumfie pożegnała się na etapie półfinału, ulegając Jessice Peguli . Liderka światowego rankingu swoje osiągnięcie powtórzyła w Cincinnati , gdzie również zameldowała się w gronie czterech najlepszych tenisistek.

Iga Świątek pokonała Marketę Vondrousovą. Trener Wiktorowski instruował Polkę

A tam czekała na nią sensacyjna triumfatorka tegorocznego Wimbledonu, czyli Marketa Vondrousova . Czeszka wysoko ustawiła poprzeczkę 22-latce - w piątym gemie przełamała rywalkę i utrzymywała wywalczoną przewagę aż do stanu 5:5. Wtedy Świątek wygrała gema przy podaniu Vondrousovej , na co ta po chwili zdecydowała tym samym. O losach partii zdecydował tie-break , w którym górą była Polka.

Niewykluczone, że duży wpływ na zwycięstwo Świątek w pierwszym secie miały instrukcje wydawane przez Tomasza Wiktorowskiego. Jak relacjonował Przegląd Sportowy Onet, w pewnym momencie doszło do żywiołowej wymiany zdań między trenerem i jego podopieczną. - Stój tam na returnie. Po co tam biegniesz? Stań tam - krzyczał Wiktorowski, na co zawodniczka szybko zareagowała. - Bo mam ją na rakiecie. Ale dobra, stanę - odparła. I ostatecznie odwróciła losy partii, w której jako pierwsza straciła podanie. W drugim secie Polka weszła na wyższy poziom i nie dała szans Czeszce, wygrywając 6:1.