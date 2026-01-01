Trener Igi Świątek jasno o swojej roli w zespole. Nie ukrywa prawdy
Iga Świątek już niebawem rozpocznie tenisowy sezon na United Cup. Polska tenisistka najbardziej szykuje się jednak na nadchodzące wielkimi krokami Australian Open. By jak najlepiej przygotować się do startu, Świątek korzysta m.in. z nieustającej pomocy Macieja Ryszczuka, który jest jej trenerem od przygotowania fizycznego. W jednej z internetowych dyskusji Ryszczuk powiedział, jak naprawdę wygląda jego rola w teamie Polki.
Maciej Ryszczuk to jeden z najbardziej rozchwytywanych w świecie tenisa i nie tylko fizjoterapeutów. Polak zdobył sobie uznanie m.in. pracą z Igą Świątek, ale również z polskimi lekkoatletami. Dziś uważany jest za jednego z najlepszych w branży.
Maciej Ryszczuk i Iga Świątek - duet nie do zatrzymania
Iga Świątek w 2025 roku po raz pierwszy wygrała Wimbledon, a w kolejnym sezonie ma chrapkę na to, by zapolować na Wielki Szlem i zdobyć tytuł podczas Australian Open. Pomóc w tym ma jej Maciej Ryszczuk, jej fizjoterapeuta i trener od przygotowania fizycznego, który znany jest ze swojej wymagającej natury, jak i świetnych rezultatów.
Ryszczuk jest już gotowy na kolejne wyzwania, jakie niesie ze sobą rok 2026. Postanowił również wypowiedzieć się pod jednym z tenisowych podsumowań. Najpierw zwrócił uwagę na świetny sezon przyjaciółki Igi Świątek, a potem wyjaśnił, jak naprawdę wygląda jego rola w teamie jednej z najlepszych tenisistek świata.
Maciej Ryszczuk szczerze o swojej roli w teamie Świątek
Znany dziennikarz sportowy, Dominik Senkowski, postanowił podsumować tenisowo rok 2025. Wskazał na najważniejsze osiągnięcia Igi Świątek i Kamila Majchrzaka, a także "falowanie" Magdy Linette i Magdaleny Fręch. Jak się okazało, w krótkim wpisie pominął jedną polską zawodniczkę, która w tym roku pokazała, że stać ją na świetną grę.
W komentarzu Maciej Ryszczuk podał nazwisko Mai Chwalińskiej, chwaląc jej tegoroczne dokonania. "Oczywiście, dla Mai również kolejny udany sezon, a razem z takim trenerem przygotowania fizycznego w kolejnym roku może być jeszcze lepiej!" - odpisał Senkowski. Fizjoterapeuta postanowił szczerze odpowiedzieć.
"Ja to mam trzeciorzędną rolę w większości wypadków. Brawa dla zawodniczek i zawodników, że dają z siebie przez cały rok najwięcej jak to możliwe, w danym momencie" - odpisał skromnie Ryszczuk. Zdaje się jednak, że parę osób nie podzielało jego zdania, twierdząc, że to właśnie dzięki niemu wszystko u Świątek i nie tylko działa jak w zegarku.