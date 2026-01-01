Trener Igi Świątek jasno o swojej roli w zespole. Nie ukrywa prawdy

Maciej Ryszczuk to jeden z najbardziej rozchwytywanych w świecie tenisa i nie tylko fizjoterapeutów. Polak zdobył sobie uznanie m.in. pracą z Igą Świątek, ale również z polskimi lekkoatletami. Dziś uważany jest za jednego z najlepszych w branży.

Maciej Ryszczuk i Iga Świątek - duet nie do zatrzymania

Iga Świątek w 2025 roku po raz pierwszy wygrała Wimbledon, a w kolejnym sezonie ma chrapkę na to, by zapolować na Wielki Szlem i zdobyć tytuł podczas Australian Open. Pomóc w tym ma jej Maciej Ryszczuk, jej fizjoterapeuta i trener od przygotowania fizycznego, który znany jest ze swojej wymagającej natury, jak i świetnych rezultatów.

Ryszczuk jest już gotowy na kolejne wyzwania, jakie niesie ze sobą rok 2026. Postanowił również wypowiedzieć się pod jednym z tenisowych podsumowań. Najpierw zwrócił uwagę na świetny sezon przyjaciółki Igi Świątek, a potem wyjaśnił, jak naprawdę wygląda jego rola w teamie jednej z najlepszych tenisistek świata.

Maciej Ryszczuk szczerze o swojej roli w teamie Świątek

Znany dziennikarz sportowy, Dominik Senkowski, postanowił podsumować tenisowo rok 2025. Wskazał na najważniejsze osiągnięcia Igi Świątek i Kamila Majchrzaka, a także "falowanie" Magdy Linette i Magdaleny Fręch. Jak się okazało, w krótkim wpisie pominął jedną polską zawodniczkę, która w tym roku pokazała, że stać ją na świetną grę.

W komentarzu Maciej Ryszczuk podał nazwisko Mai Chwalińskiej, chwaląc jej tegoroczne dokonania. "Oczywiście, dla Mai również kolejny udany sezon, a razem z takim trenerem przygotowania fizycznego w kolejnym roku może być jeszcze lepiej!" - odpisał Senkowski. Fizjoterapeuta postanowił szczerze odpowiedzieć.

"Ja to mam trzeciorzędną rolę w większości wypadków. Brawa dla zawodniczek i zawodników, że dają z siebie przez cały rok najwięcej jak to możliwe, w danym momencie" - odpisał skromnie Ryszczuk. Zdaje się jednak, że parę osób nie podzielało jego zdania, twierdząc, że to właśnie dzięki niemu wszystko u Świątek i nie tylko działa jak w zegarku.

Maciej Ryszczuk w towarzystwie Darii Abramowicz, odpowiadającej za przygotowanie mentalne Igi Świątek Foto Olimpik AFP

Iga Świątek ze swoim sztabem i tatą Artur Widak AFP