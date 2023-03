Trener Hurkacza wprost o grze Świątek: Zapłaciłbym wiele pieniędzy, żeby...

Polski tenis przeżywa właśnie jeden z najlepszych - jeśli nie najlepszy - okres w swoich dziejach. Spora w tym zasługa chociażby Huberta Hurkacza , który obecnie znajduje się na dziewiątym miejscu w rankingu ATP - a to z pewnością nie jest ostatnie słowo wciąż młodego, bo 26-letniego wrocławianina.

Iga Świątek o kulisach wycofania się z Miami: Było to mądre posunięcie dla mnie. WIDEO

Trener Hurkacza: Iga Świątek jest wspaniała, cudownie jest oglądać jej grę

W pewnym momencie Boynton został zagadnięty o to, czego Hurkacz może nauczyć się od Świątek - zwłaszcza zważywszy na fakt, że podziwia on jej siłę mentalną. "Zacznę od tego, że Iga jest niesamowita! Zapłaciłbym dużo pieniędzy, żeby móc oglądać ją w akcji" - stwierdził od razu, bez ogródek szkoleniowiec.

"Wszyscy zawodnicy mają swoje atuty, ale bardzo ważne, żeby pozostać sobą i nie oszukiwać samego siebie, bo każdy jest inny i wyjątkowy. Jedni są w czymś lepsi od ciebie, ale za to ty jesteś lepszy w innych aspektach. Ważne jest, żeby skoncentrować się na własnych atutach i rozwijać je" - dodał potem Amerykanin.

"A Iga jest wspaniała i to był naprawdę zaszczyt być z nią w tym samym zespole, gdy Polska walczyła w United Cup. Cudownie było oglądać ją z bliska, dla mnie to było niesamowite doświadczenie" - skwitował.

Świątek i Hurkacz częściej w mikście? Boynton pozostaje sceptyczny

Boynton podkreślił jednak, że nie wie, czy częstsza gra w mikście z udziałem Świątek i Hurkacza to dobry pomysł, zważywszy na fakt, że oboje raczej skupiają się na innych rodzajach rozgrywek. Nie widzi jednak przeszkód co do współpracy gwiazd w zmaganiach takich jak United Cup czy "pokazówki", jak również uważa za logiczny ich wspólny start na IO 2024 w Paryżu. Tutaj kluczowe rozstrzygnięcia będą jednak jeszcze zapadać...