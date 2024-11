Tenis: WTA Finals. Iga Świątek i Aryna Sabalenka razem na korcie. Trener Białorusinki zabrał głos

To nie za często się zdarza. Ostatnio trenowały razem chyba na US Open. Nie zdarza się to regularnie. Tenis to wymagający, indywidualny sport. Trenujemy z każdym, jednak tutaj mamy wyłącznie osiem tenisistek. To dobrze, ponieważ trenujesz z przeciwniczką na najwyższym poziomie, którą znasz. To naprawdę pomocne

- Padło hasło US Open, ale sam Anton Dubrow nie był do końca przekonany. Ja wiem, że podczas wizyty w tym roku na Flushing Meadows bardzo często Iga Świątek trenowała z Karoliną Muchovą, więc mógł też Anton się troszkę pomylić. Też wydaje mi się, że gdyby do takiego treningu doszło wcześniej, to pewnie któryś z internautów, gdyby miał taką możliwość, to przerzuciłby to. (...) To na pewno nie było w tym roku - stwierdził.