Iga Świątek wygrała Wimbledon 2025 w wielkim stylu. Polka w całym turnieju straciła zaledwie jednego seta, a w półfinale i finale zmiażdżyła wręcz swoje rywalki. Najpierw pokonała Belindę Bencić 6:2, 6:0, a w finale, który trwał zaledwie 57 minut, pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Postawa Polki na trawiastych kortach była dla wielu potężnym zaskoczeniem. 24-latka sama podkreślała, że to nie jest jej ulubiona nawierzchnia. - Teraz już rozumiem tą wyjątkowość i w pewnym sensie doniosłość tego turnieju. Nigdy nie zapomnę tych wrażeń i przeżyć tak samo, jak zawsze będę pamiętała ile pracy na korcie i poza nim kosztowało mnie dotarcie do tego miejsca - podkreślała Polka.

Zobaczył nową Świątek. Była gwiazda przecierała oczy ze zdumienia

Większość ekspertów czy byłych tenisistów była pod wrażeniem postawy Świątek w Londynie. Jednym z nich jest Ivan Ljubicić, czyli były świetny tenisista, a także były trener m.in. Rogera Federera.

- Na pewno byłem pod wrażeniem, co zaprezentowała w Wimbledonie. Nie tylko w finale z Amandą Anisimovą, który oczywiście zapisze się w naszej pamięci i przejdzie do historii ze względu na wynik, ale przede wszystkim ze względu na świetną adaptację do trawy. Na wielu płaszczyznach i na wielu polach: technicznym, fizycznym, mentalnym, taktycznym - co było widać choćby w meczach rozgrywanych w różnych warunkach pogodowych. To wszystko miało znaczenie i przełożyło się na obraz silnej, konsekwentnej, budującej pewność siebie zawodniczki - przyznał na łamach "Przeglądu Sportowego". Chorwat podkreślał, że Świątek "przeszła gigantyczną przemianę".

Żeby tak się stało, najpierw należało włożyć w to naprawdę gigantyczną pracę. Iga zasłużyła na ten sukces jak nikt inny

Ljubicić opowiedział, że Świątek w ostatnich miesiącach musiała nieść na swoich barkach oczekiwania kibiców. - W Londynie po raz pierwszy od wielu lat Iga była w innej sytuacji. Po tym, co wydarzyło się na cegle i w ogóle w pierwszej części sezonu, nie czuła tej odpowiedzialności, co zwykle (...). Myślę, że od tej strony było jej znacznie łatwiej. Mogła, tak to ujmijmy, na nowo zdefiniować i odkryć swój tenis. Stworzyć nową, lepszą wersję Igi - zauważył.

Chorwat na zakończenie rozmowy przyznał, że Świątek "zdobyła już kompetencje i narzędzia, by radzić sobie w każdych warunkach i w każdej strefie należącej do touru". Zresztą sama 24-latka przyznała kilka dni temu, że następnym celem będzie wygranie Australian Open. - Od dziecka marzyłam, żeby wygrać wszystkie cztery wielkie szlemy. Przestałam o tym mówić, bo wydawało mi się, że Wimbledon jest dla mnie nieosiągalny. Teraz jednak myślę, że jest to w moim zasięgu. Będę pracowała ciężko, żeby to osiągnąć - zapowiedziała w rozmowie z TVP Sport. Do tej pory brała udział w sześciu wielkoszlemowych finałach. Każdy z nich rozstrzygała na swoją korzyść. Czterokrotnie wygrała Roland Garros (2020, 2022-24), po razie US Open (2022) i Wimbledon (2025).

Przed Igą Świątek seria turniejów za oceanem. Po Wimbledonie miała kilka dni wolnego, ale lada dzień rusza do Ameryki Północnej. Najpierw czeka ją turniej WTA 1000 w Montrealu, następnie w Cincinatti, a na sam koniec wielkoszlemowy US Open.

