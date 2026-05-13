Jeśli odliczyć United Cup, bo to przecież zmagania drużynowe, Iga Świątek nie zagrała w półfinale turnieju WTA od września zeszłego roku. Wtedy triumfowała w Seulu, był to zarazem jej ostatni tytuł, osiągnięty jeszcze pod wodzą Wima Fissette'a.

Później pojawiła się seria głównie rozczarowujących występów, nawet w tym historycznym United Cup w Sydney Raszynianka przegrywała przecież pojedynki z Coco Gauff czy Belindą Bencic. W tym roku Iga ani razu nie znalazła się w najlepszej turniejowej "4", przegrała wszystkie cztery potyczki z zawodniczkami z najlepszej dziesiątki rankingu.

A dziś mogła obie te serie przerwać, bo Jessica Pegula to piąta zawodniczka świata, a stawką ich potyczki na Campo Centrale był półfinał Internazionali d'Italia. Zawodniczka 32-letnia, która jednak z każdym sezonem jakby spisywała się lepiej. Dość powiedzieć, że w tym roku rozegrała już 44 mecze: 33 w singlu (bilans 28:5), kolejnych 11 w deblu. A dziś miała grać najpierw z Polką na Campo Centrale, a później jeszcze o ćwierćfinał gry podwójnej. I daje sobie świetnie radę: w rankingu WTA Race jest trzecia, ma tam blisko 1800 punktów więcej od Świątek.

Tyle że rzymska mączka to królestwo Polki, ona w tych warunkach czuje się komfortowo. Także wówczas, gdy jest trochę wilgotno, jak w środę. Obie miały przed południem trochę szczęścia - Świątek po godz. 11 trenowała na korcie numer 9, Amerykanka - na korcie 11. A ledwie skończyły rozgrzewkę, z nieba lunęło. Campo Centrale było dla nich niedostępne, tam pole gry było przykryte specjalną plandeką. Po godz. 12.15 przestało wreszcie padać, mecz zaczął się o czasie.

WTA 1000 w Rzymie. Iga Świątek kontra Jessica Pegula, stawką półfinał. Dwunaste starcie tych zawodniczek

Amerykanka, o dziwo, wybrała tym razem return, a nie serwis, choć przecież znakomicie wprowadza piłkę do gry. Być może chodziło właśnie o te warunki i fakt, że nasza zawodniczka "nie poczuła" jeszcze nawierzchni na największym stadionie na Foro Italico. Iga zaczęła jednak rewelacyjnie, wygrała gema do zera, zapisała pierwszego asa. A za moment przełamała Jessicę, wywalczając już przewagę.

A gdy Polka podwyższyła na 3:0, po zaledwie 11 minutach gry, kibice na Campo Centrale zaczęli już zakładać peleryny przeciwdeszczowe. Niebo znów zapłakało nad Rzymem, ale mączka to nie trawa - tu w takich warunkach da się jeszcze bezpiecznie grać. Sędzia Ettore Russo nie przerywał więc tego spotkania.

Iga Świątek, Rzym 2026 Julian Finney Getty Images

Iga zaś grała wciąż rewelacyjnie. Nie tylko siłowo, ale taktycznie - wysoki topspinami, czasem nawet "balonikami", zmieniała rytm. U nie pozwalała Peguli korzystać z mocy uderzeń Polki. Kamery pokazał trenera Amerykanki Marka Knowlesa, był jeszcze spokojny. Spokojna była też Pegula, ona zresztą rzadko pokazuje emocje. Choć chyba miała już dość. Po niespełna 19 minutach było już 5:0 dla Polki.

W tych pięciu gemach Świątek przegrała sześć akcji, w kolejnym Jessica w końcu wywalczyła szansę na uniknięcie bajgla, po nieudanym forhendzie 24-latki. A nie przegrała 0:6 od początku stycznia i potyczki w półfinale w Brisbane z Martą Kostiuk. Wygrała tego gema, ale cały set zakończył się wiktorią Polki. 6:1 po 29 minutach.

Przewaga zawodniczki z Raszyna była spora, niemniej ta końcówka partii dawała jakąś nadzieję Peguli, że może jeszcze swoją grą coś zdoła zmienić. Choć raczej te wydarzenia wskazywały na powtórkę sprzed czterech lat, z ich jedynego dotąd spotkania na mączce. Wtedy Iga wygrała 6:3, 6:2, amerykańskie media pisały, że Pegula "potknęła się o walec".

Jessica Pegula na Campo Centrale FILIPPO MONTEFORTE AFP

Dziś poszło jeszcze sprawniej, Pegula nie znalazła sposobu na Polkę. I być może nikt by dzisiaj nie znalazł. Iga była niemal perfekcyjna, od razu przełamała rywalkę. A później wszystko potoczyło się już szybko. 2:0, 3:0, 4:0. Amerykanka była już pogodzona z losem, wychodziły jej właściwie tylko skróty. W piątym gemie zdołała pierwszy raz doprowadzić do równowagi, później obroniła kolejnego break pointa, zdobyła gema. Cały mecz jednak przegrała - 1:6, 2:6. Niemal tak jak w listopadzie 2023 roku w Cancun, gdy w finale WTA Finals Iga rozbiła Jessicę 6:1, 6:0 w równe 60 minut. Teraz było 67 minut.

Polka zagra w czwartek wieczorem o finał Internazionali d'Italia. Przeciwniczkę wyłoni dzisiejsze starcie Jeleny Rybakiny z Eliną Switoliną.Ono rozpocznie się na Campo Centrale nie przed godz. 19 - relacja w Interii Sport.

Iga Świątek AP Photo/Aaron Favila East News

Jessica Pegula Clive Brunskill AFP

