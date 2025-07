Tomasz Zimoch zrobił show na meczu Igi Świątek. Apel do Darii Abramowicz

Pierwszy set toczył się "na żyletki", ale już w drugim Iga Świątek nie pozostawiła Rosjance Polinie Kudiermietowej żadnych wątpliwości. Polka najpierw wyszarpała wygraną jedynym w partii break pointem 7:5, a drugą partię zupełnie zdominowała i triumfowała 6:1.

Tomasz Zimoch zaczął, Iga Świątek podniosła głowę

Początkowo mecz toczył się w bardzo trudnych warunkach, przy mocnych promieniach słońca, ale później Londyn stał się już tym samym Londynem, którym był przed poniedziałkiem. Czyli tropiki odeszły w zapomnienie i na razie nie ma widoków na ich powrót.

Kilka grupek polskich kibiców dodawało Świątek animuszu, ale pod względem głośności i oryginalności prym wiódł znany dziennikarz radiowy Tomasz Zimoch, który z roli sprawozdawcy przesiadł się do ław poselskich. 67-latek, obecny razem ze swoją małżonką, szczególnie zwrócił na siebie uwagę tuż po zakończeniu spotkania, gdy najpierw wybrzmiały oklaski dla byłej liderki światowego rankingu. A po chwili, jak przystało na wytrawnego "rekina medialnego", człowiek sportu wyczekał na dobry moment, uniósł "biało-czerwoną" flagę i zaczął śpiewać: "Jazda, jazda, jazda. Polska gwiazda!".

Zrobił to w takim stylu, że nie było możliwości, by przyśpiewka nie dotarła do Igi. Dołożyli także inni kibice, a uśmiechnięta Iga uniosła wzrok i z zadowoleniem spojrzała w kierunku wodzireja.

- Panie Arturze, nie byłbym sobą, gdybym nie dołożył jeszcze dwuwiersza, o rymach częstochowskich, który brzmiał tak: "Londyn dzisiaj roześmiany, w drugiej rundzie Igę mamy" - mówił już w rozmowie z Interią Zimoch, gdy spotkaliśmy się zaraz po wyjściu z kortu numer dwa. Zaczął od tego, że czyta teksty mojego autorstwa, ale na twarzy pełnej zadowolenia nie byłem w stanie rozsądzić, czy aby nie kokietuje.

Wimbledon to turniej szczególny, pełen szyku, co widać po kreacjach wielu nobliwych kibiców. Zresztą, nawet przed wejściem w niektóre strefy widnieje specjalna tablica, a na niej proponowane zestawy ubrań, zgodne z rekomendowanym dress codem. Nie jest to jednak wymóg absolutny, w miasteczku Wimbledonu mamy nie tylko językową wieżę Babel, ale także każdy rodzaj ubioru, jaki tylko jest najwygodniejszy dla bywalców tego najstarszego turnieju świata.

Obowiązuje także pewna etykieta kibicowania, ale Zimoch i inni dali dowód, że w odpowiednich momentach można pokazać emocje, a zarazem zachować fason i klasę.

- No właśnie, to jest przeżycie i identyfikacja z zawodnikiem. To bardzo ważne także z punktu widzenia psychologicznego tak dla zawodnika, jak również dla kibica. Tak samo, jak teraz identyfikujemy się ze Sławoszem, który fruwa sobie daleko ponad ziemią, tak samo przecież mamy nasze sportowe gwiazdy, z którymi się identyfikujemy - rozpoczął Zimoch.

Zimnoch porównał Igę do Mony Lisy i zwrócił się do Abramowicz

- Jest może taki nastrój, żeby bardziej trzymać się w ryzach. Okay, tenis to gra dżentelmenów i potrzebna jest cisza, by zawodnik mógł być skupiony, ale trochę emocji jednak oddajmy jako kibice. Wiem, że dzisiaj miałem nieco większą flagę, bo nie powinna ona przekraczać rozmiaru 60x60 cm, a ja ją w pewnym momencie bardziej rozwinąłem... - mówił z emocją legendarny radiowiec, aż doszliśmy do wątku pod tytułem "okrzyki".

- Iga jest naszym diamentem, naszą perłą. To taka Mona Lisa, z tym że nie w Luwrze, ale na każdym korcie, teraz na Wimbledonie. Dlatego też ją podziwiajmy. A jak podziwiamy dzieło Leonarda da Vinciego, to piejemy z zachwytu "ach, jaka cudna, jakie jest to jej spojrzenie". Więc też pozwólmy na emocje w meczu. Bezwzględna cisza niech będzie, jak ksiądz mówi kazanie, ale w momentach takich, jak nie przeszkadzamy, to nawet jak krzykniemy... Naprawdę niech pani Daria Abramowicz nie poucza kibiców, że to ma być cisza i skupienia, niemal jakbyśmy klękali przed ołtarzem. Nie, pani Dario. I cieszę się, że Iga też trochę zmieniła się pod tym względem. Dzisiaj życie to emocje, a sport już przede wszystkim. My też "gramy" na trybunach, również denerwujemy się, a w momentach, gdy to potrzebne, łapiemy koncentrację - wyłożył swoją optykę popularny dziennikarz.

Zimoch razem z żoną postanowili poczuć ten szczególny klimat, towarzyszący Wimbledonowi, dlatego po zakwaterowaniu się w poniedziałek w hotelu, wieczorem przyjechali na pole namiotowe sąsiadujące z kortami.

- Moim zdaniem tutaj obowiązuje najbardziej sprawiedliwa odsprzedaż biletów na tak ważną imprezę. Anglicy spokojnie mogliby te bilety sprzedać, a oni każdego dnia w pierwszym tygodniu turnieju gwarantują 1500 biletów na kort centralny, numer 1 i numer 2 - mówi z uznaniem nasz rozmówca.

I zachęca każdego, by zechciał w ten sposób przyjechać tutaj przeżyć przygodę. Być może nawet tenisową przygodę życia.- Jak przyjdziesz w miarę wcześniej, najlepiej dzień przed, to masz niemal zagwarantowane miejsce na najcenniejsze korty. Z jednej strony będziesz na biwaku, gdzie jest bardzo dużo Polaków, wśród których można spotkać także prawników i lekarzy, a jednocześnie przeżyjesz coś fajnego. I, co ważne, jest tutaj naprawdę bardzo bezpiecznie - podkreślił Zimoch.

Tomaszowi wtórowała małżonka Agnieszka, po raz trzeci obecna na Wimbledonie. Uzupełniając podkreśliła jeszcze jedną, cenną rzecz, mianowicie fakt, że poprzez taką sprzedaż można nabyć bardzo atrakcyjne miejsca na trybunach, łącznie z tymi na korcie centralnym.

Artur Gac, Wimbledon

Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek RONALD WITTEK PAP/EPA

Iga Świątek zabrała głos tuż przed startem Wimbledonu EPA/RONALD WITTEK PAP/EPA

Iga Świątek oraz jej psycholog, Daria Abramowicz. Czy "team Świątek", tak jak podpowiada trener Paweł Strauss, może się powiększyć? Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP