Tomasz Wiktorowski o pracy z Agnieszką Radwańską

Associated Press / © 2024 Associated Press

"Dumna" Światek świętuje 100 tygodni na pozycji nr 1 przed Madrid Open. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

W przypadku starszej sportsmenki niektóre rozwiązania trzeba było podawać "naokoło". Agnieszka Radwańska musiała sama się do nich przekonać, by je wcielić w życie. Nie oznaczało to jednak, jak zaznaczył szkoleniowiec, że nie słuchała. Niekoniecznie wszystkie rozwiązania były pod nią dobrane i być może dlatego, gdy nie mogła wcielić w życie ofensywnego stylu gry, zrezygnowała po zaledwie czterech miesiącach ze współpracy z Martiną Navratilovą.