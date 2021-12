Tomasz Wiktorowski ma zostać nowym trenerem Igi Świątek

Jako pierwszy o takim scenariuszu poinformował Adam Romer z magazynu "Tenisklub". Jego zdaniem relacja trener-zawodniczka będzie miałana razie charakter tymczasowy. Jeśli obie strony będą zadowolone z takiego układu, zostanie on prolongowany bezterminowo.

Iga Świątek zaskoczyła swoich fanów w sobotę, informując, że kończy współpracę ze swym dotychczasowym szkoleniowcem Piotrem Sierzputowskim. Trwałą ona ponad pięć lat.



Triumfatorka ubiegłorocznego Rolanda Garrosa uznała, że czas na zmiany, mimo że jeszcze kilka dni wcześnie na spotkaniu z polskimi mediami opowiadała o planach na przyszłość tak, jakby nie planowała żadnej rewolucji w swojej karierze.



"Ta zmiana nie jest łatwa i decyzja też nie była. Jako tenisiści spotykamy na swojej drodze osoby, które wnoszą dużą wartość do naszej pracy, a często też do życia, bo w tourze spędzamy razem prawie cały rok. Dojrzałam do tego, że w życiu zawodowym potrzebujemy czasem takich zmian, aby spotkać kolejne osoby, z którymi zbudujemy współpracę na następne etapy naszego rozwoju" - to fragment wpisu zamieszczonego przez nią w wczoraj w mediach społecznościowych.

Wiktorowski to były trener Agnieszki Radwańskiej. Niedawno objął funkcję dyrektora turnieju WTA w Gdyni. Jego organizatorami są Tomasz Świątek i Paulina Wójtowicz, czyli ojciec i menadżerka 20-letniej zawodniczki .



