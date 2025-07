Tomasz Świątek zwrócił się do córki. Ogromne wzruszenie, widzieli tylko nieliczni

Jeszcze baczniej przygodę raszynianki z zawodowym sportem śledzą jej najbliżsi. Do tego grona należy ojciec gwiazdy. Nic więc dziwnego, iż 24-latka niemal od razu po pokonaniu Amerykanki udała się akurat do niego. Był to jeden z najbardziej wzruszających momentów całego turnieju. Tomasz Świątek jest tak bardzo dumny z osiągnięcia córki, że postanowił dodatkowo pogratulować Idze w mediach społecznościowych. Na jego prywatnym koncie na Instagramie pojawiło się wspólne zdjęcie z trofeum. Zostało one dodatkowo okraszone opisem.