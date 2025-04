Iga Świątek podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku zdobyła pierwszy, historyczny medal dla Polski w tenisie. Jak sama wspominała, walka na igrzyskach była dla niej niezwykle ważna. Opowiadała, że pragnienie odniesienia sukcesu w tej imprezie i miłość do niej przekazał jej właśnie tata, również olimpijczyk.

Tomasz Świątek miał sportową przeszłość

Kariera sportowa Tomasza Świątka przypadła przede wszystkim na drugą połowę lat 80. Tata Igi Świątek dał się poznać jako świetny wioślarz i występował w czwórce podwójnej. W tej formacji święcił spore sukcesy. Do największych z pewnością zaliczyłby złoty medal Uniwersjady z 1987 roku oraz dobry występ podczas igrzysk olimpijskich w Seulu rok później.

"Klimat był morderczy, było gorąco, duża wilgotność, a my nie mieliśmy w pokojach klimatyzacji. No i jeden z kolegów próbował chłodzić się w inny sposób. W efekcie się przeziębił, a w takiej dyscyplinie jak wioślarstwo, nawet lekkie przeziębienie ma katastrofalne skutki. Skończyło się tylko siódmym miejscem" - mówił po latach Świątek w rozmowie z portalem Sportowy24. Jako reprezentant Polski występował też trzykrotnie na mistrzostwach świata, zajmując dwa razy piąte i raz jedenaste miejsce.

Tomasz Świątek był wzorem dla córki

"To niesamowite. Szczerze mówiąc, ja i moja siostra zostałyśmy wychowane w duchu, że igrzyska olimpijskie są najważniejszym turniejem. Dlatego nie był to najłatwiejszy turniej. To sprawia, że jestem jeszcze lepsza. Jestem dumna z siebie, że dałam radę" - mówiła Iga Świątek po zdobyciu brązowego medalu w Paryżu.