Tomasz Świątek: Iga ogarnia sobie nowe mieszkanie. Ale to nie są pałace

Oprac.: Łukasz Żurek Iga Świątek

Iga Świątek niebawem przeprowadzi się do nowego mieszkania. W rozmowie z "Super Expressem" potwierdził to jej ojciec Tomasz. - Tak, ogarnia sobie ten temat, ale to nie są jakieś wyszukane pałace - zaznacza. - To nie jest tak, że jak ktoś powie, że Iga wygrała milion dolarów, to rzeczywiście wygrała milion dolarów.

Zdjęcie Iga Świątek / East News