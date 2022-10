To zdjęcie Igi Świątek podbija sieć! Lawina komentarzy

Dla Igi Świątek występ w Ostrawie, ledwie kilka kilometrów od naszej granicy jest powrotem do rywalizacji po kilkutygodniowej przerwie. Poprzednio w akcji oglądaliśmy ją podczas US Open. W Nowym Jorku sięgnęła po swój trzeci, wielkoszlemowy tytuł, pokonując w finale Ons Jabeur - Tunezyjkę, która stara się "ścigać" naszą rodaczkę.

Zdjęcie Igi Świątek podbija sieć

Start w Czechach to dla niej z kolei forma przygotowań do WTA Finals - wieńczącego sezon turnieju, planowanego w dniach 31 października - 7 listopada w Fort Worth (USA).

W pierwszej rundzie zmagań Polka miała "wolny los" jako turniejowa "jedynka" i liderka rankingu WTA. W drugiej trafiła na mocną rywalkę - Ajlę Tomljanovic z Australii. Pierwszy set meczu zakończył się zwycięstwem 21-latki 7:5. W drugim przy stanie 2:2 z powodu kontuzji przeciwniczka poddała pojedynek.

Tym samym Świątek zameldowała się w ćwierćfinale, który rozegra w piątek. Tuż po spotkaniu jeden z dziennikarzy - Adam Romer wykonał zdjęcie gwiazdy, oczekującej na rozpoczęcie konferencji prasowej.

Fotografia szybko zaczęła zyskiwać popularność. Dawid Żbik, ekspert tenisowy i komentator podał ją dalej z opisem "Na poniższym obrazku możecie zobaczyć Igę Świątek z innymi zawodniczkami grającymi w jej lidze".

Zdjęcie wykorzystał też popularny, twitterowy profil "Out Of Context Iga Świątek", który obserwuje ponad 20 tysięcy użytkowników. "Iga siedząca z zawodnikami ATP/WTA, którzy mają więcej, niż 55 wygranych w sezonie" - napisano, odwołując się do znakomitego bilansu Polki w 2022 roku.

Ćwierćfinałowy mecz z udziałem Igi Świątek rozegrany zostanie w piątek. Relacja "na żywo" w Interii.