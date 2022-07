To zachwyci Igę Świątek! "Pisałem do niej kilka razy"

Rafael Nadal podobnie jak Iga Świątek wciąż pozostaje w walce o zwycięstwo na kortach Wimbledonu. Oboje w sobotę przystąpią do meczu trzeciej rundy. Hiszpan zmierzy się z Włochem Lorenzo Sonego, a rywalką Polki będzie tenisistka z Francji - Alize Cornet.

Nie jest tajemnicą, że Rafael Nadal to wielki idol Igi Świątek, co 21-latka często podkreślała. Teraz to ona jest na fali wznoszącej, będąc wielką dominatorką w świecie kobiecego tenisa. Jej znakomita gra nie umknęła uwadze hiszpańskiego mistrza, który zapytany o Polkę, sypał jak z rękawa komplementami dotyczącymi jej gry.

Reklama

Wimbledon 2022. Rafael Nadal komplementuje Igę Świątek

- Pisałem do niej kilka razy. Sposób, w jaki gra, jest niewiarygodny. Niesamowite, jak potrafi utrzymywać koncentrację i ducha zwycięstwa. To trudne do zrealizowania, ale ona to robi. Jej seria jest niesamowita - przyznał Rafael Nadal.

- Kiedy gra dobrze, bardzo trudno ją zatrzymać. Jej uderzenia są inne, mają wiele mocy. Potrafi się świetnie poruszać i ma pewność siebie. Lubię ją. Ma bardzo pozytywne nastawienie do tenisa oraz świeże spojrzenie. Cieszę się, że tak dobra dziewczyna jak ona odnosi sukcesy - dodał.

Iga Świątek należy do faworytek Wimbledonu, choć trawa nie jest jej ulubioną nawierzchnią. 21-latka wygrała jednak 37 ostatnich meczów i nie zamierza się zatrzymywać, choć Alize Cornet marzy o tym, by przerwać jej serię.

Zobacz także: Rywalka odgraża się Idze Świątek. "Może do tego dojść na Wimbledonie"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek: Alize Cornet to wymagająca rywalka. WIDEO Polsat Sport

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać w telewizji i w sieci?

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.