To zachowanie Świątek widział wtedy cały świat. Od razu zrobiło się głośno. Wzrok na Abramowicz

Rafał Sierhej

Iga Świątek uwielbia grać w Indian Wells. Ubiegłoroczny turniej nie był jednak dla Polki tak udany, jakby chciała. Nasza gwiazda odpadła bowiem na etapie półfinału, a jej pogromczynią okazała się wchodząca na tenisowe szczyty Mirra Andriejewa. W trakcie spotkania z Rosjanką doszło incydentu, o którym mówił wówczas tenisowy świat przez długi czas. Polka "wystrzeliła" piłkę w ball boya, a wzrok ekspertów błyskawicznie zwrócił się w kierunku Darii Abramowicz.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekClive BrunskillGetty Images

Iga Świątek generalnie na korcie zachowuje zwykle maksymalny spokój. Polka panuje nad swoimi emocjami i nie pozwala im na to, aby doprowadziły one do niekorzystnych dla niej wydarzeń. W ostatnich miesiącach widzimy jednak coraz więcej obrazków, które zaprzeczają temu, do czego Iga nas przyzwyczaiła.

Świątek dawała się wyprowadzać z równowagi, a najlepszym odzwierciedleniem tego stanu rzeczy były wydarzenia z półfinałowego meczu Indian Wells 2025. Wówczas nasza gwiazda mierzyła się ze wschodzącą gwiazdą tenisa - Mirrą Andriejewą, z którą kilka tygodni wcześniej boleśnie przegrała w Dubaju.

Furia Świątek. To nie może się powtórzyć

Wydawało się jednak, że na kalifornijskich kortach nasza tenisistka powinna mieć zdecydowanie większe szanse. Ta nawierzchnia bowiem historycznie zwyczajnie jej pasuje i kilka razy pokazała już, że potrafi tam triumfować nawet w trudnych okolicznościach. Tym razem stało się jednak inaczej.

Młoda Rosjanka okazała się przeszkodą nie do przeskoczenia już na etapie półfinału. Pierwszy set zakończył się tie-breakiem, którego Iga przegrała do jednego. W kolejnym Polka oddała rywalce jednego gema, a w trzecim - decydującym mieliśmy aż cztery przełamania, niestety trzy z nich trafiły na konto Mirry.

Więcej niż o samym meczu po tym spotkaniu mówiło się jednak o tym, co Iga zrobiła, gdy sprawy nie szły po jej myśli. Polka dostała piłkę od ball boya i bez zastanowienia uderzyła w nią rakietą w ziemię. Ta przeleciała nad jego głową i trafiła na trybuny. Od razu odezwały się głosy, że Idze należała się dyskwalifikacja.

Eksperci zwracali uwagę także na to, że w tej sytuacji współpraca z Darią Abramowicz powinna przynieść lepszy efekt. "Haniebne zachowanie!" - podsumowało angielskie "The Sun". "Emocje kipiały, a Świątek była wyraźnie sfrustrowana sobą i swoim sztabem" - pisano na "Sportskeeda.com".

Sama Świątek również odniosła się do tematu. "Po pierwsze, sytuacja z ostatniego meczu. Prawdą jest, że dałam upust emocjom w sposób, z którego nie jestem dumna. Moim celem nie było jednak wycelowanie piłki w nikogo, a upust frustracji poprzez odbicie piłki w ziemię. Od razu przeprosiłam ball boya, złapaliśmy kontakt wzrokowy i obydwoje skinęliśmy do siebie głowami, gdy przeprosiłam za to, że wydarzyło się to blisko niego" - przekazała w mediach społecznościowych.

Świątek już niebawem stanie przed kolejną szansą na triumf w Indian Wells. Polka drogę po wygraną w kalifornijskimi "tysięczniku" rozpocznie od drugiej rundy. W tej zmierzy się z z Brytyjką Jones lub kwalifikantką. Relacje z amerykańskiego turnieju rangI WTA 1000 na Sport.Interia.pl.

Tenisistka ubrana w jasny strój oraz czapkę w neonowym kolorze, trzymająca rakietę tenisową na korcie, na drugim ujęciu widoczna z tyłu z dużą torbą sportową przewieszoną przez ramię, machająca ręką w stronę publiczności.
Iga Świątek podczas meczu z Mirrą Andriejewą w Indian WellsMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Serena Williams wbiła szpilę Idze ŚwiątekJared C. Tilton/Getty Images/AFP, Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
Iga Świątek odwróciła losy meczu drugiej rundy z Danielle Collins na Australian Open 2024 w spektakularny sposób
Iga Świątek odwróciła losy meczu drugiej rundy z Danielle Collins na Australian Open 2024 w spektakularny sposóbANTHONY WALLACE / AFPAFP
