Billie Jean King Cup to najważniejszy kobiecy turniej drużynowy w tenisowym kalendarzu, nazywany też mistrzostwami świata. Polki mają z nim dobre wspomnienia z przeszłości. Choćby w 2024 roku dotarły aż do półfinału, w którym lepsze okazały się późniejsze triumfatorki z Włoch. W poprzedniej edycji zmagań "Biało-Czerwonych" zabrakło w czołowej ósemce. Brak przepustki był konsekwencją przegranego turnieju w Radomiu.

Bez Igi Świątek nasza kadra uznała wyższość Ukrainek. W województwie mazowieckim Elina Switolina triumfowała z Mają Chwalińską. Wcześniej Marta Kostiuk wygrała z Katarzyną Kawą. Nawet wcześniejszy triumf Polek nad Szwajcarkami nie dał przepustki do chińskich finałów. Kolejną szansę "Biało-Czerwone" otrzymają jednak już w kwietniu 2026. Dzięki dobrej grze w Gorzowie kilka miesięcy temu, podopieczne Dawida Celta są o jedno spotkanie od znalezienia się w gronie ośmiu czołowych zespołów globu. Dziś podczas oficjalnego losowania poznały swoje oponentki.

Polki zagrają z Ukrainkami o finały Billie Jean King Cup. Mają rachunki do wyrównania

Finalistki z 2024 roku zostały rozstawione ze względu na wysoką pozycję w rankingu. Z tego właśnie powodu trafiły na niżej notowaną reprezentację. Wśród możliwych rywalek znajdowały się przedstawicielki Australii, Belgii, Japonii, Kazachstanu, Słowenii, Szwajcarii oraz Ukrainy. Polki ostatecznie zagrają z ostatnim z wymienionych państw, wobec czego otrzymają błyskawiczną na rewanż za niedawne niepowodzenie w Radomiu. Dla kibiców nie są to jednak dobre wieści. Gospodyniami potyczki będą nasze wschodnie sąsiadki, o czym PZT informował jeszcze przed losowaniem. Ma to związek z tym, że ostatnie spotkanie między tymi ekipami rozegrano na terenie kraju nad Wisłą.

Szczegóły dotyczące kwietniowej rywalizacji zapewne zostaną podane w najbliższych tygodniach. "Kwalifikacje odbędą się w piątek 10 kwietnia i sobotę 11 kwietnia" - poinformował jedynie oficjalny portal rozgrywek. Po stronie ukraińskiej wstępnie można spodziewać się Eliny Switoliny oraz Marty Kostiuk, czyli obecnie największych gwiazd reprezentacji. Niewiadomą będzie obecność Igi Świątek w biało-czerwonych barwach.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Iga Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Maja Chwalińska i Dawid Celt Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter