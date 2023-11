To wręcz pewne, olbrzymie zagrożenie dla Igi Świątek. Polka nie ma ucieczki

Białorusinka przez długi czas wywierała presję na Igę Świątek w kwestii walki o fotel liderki światowego rankingu. I w końcu zdołała dopiąć swego. Po porażce Polki z Jeleną Ostapenko podczas US Open stało się jasne, że urodzona w Mińsku 25-latka strąci naszą reprezentantkę z pierwszego miejsca. Pozostało jednak pytanie - na jak długo?

Iga Świątek kontra Aryna Sabalenka. Białorusinka jedyną rywalką dla Polki

Tym samym Iga Świątek potwierdziła, że jej sufit jest nieograniczony, a gdy zdoła wznieść się na wyżyny swojej formy jest wręcz nie do zatrzymania. Marek Furjan - komentator tenisa - przyznał w rozmowie z portalem Sport.pl, że w tym momencie w światowym tourze jest tylko jedna tenisistka, będąca w stanie rywalizować z Igą Świątek. A jest nią właśnie Aryna Sabalenka .

Dziś na pewno nie powiem, że dla Igi nie ma rywalek, bo jedna jest. To Aryna Sabalenka. Jej Iga też odebrała w WTA Finals atuty, z nią też wygrała zaskakująco wysoko. Ale Sabalenkę uważam za tenisistkę, która ma dziś gigantyczne umiejętności oraz możliwości i uważam, że ona dla Igi jest groźna w każdych okolicznościach