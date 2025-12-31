Iga Świątek od niedawna przebywa w Sydney, gdzie lada chwila - wraz z reprezentacją Polski - weźmie udział w fazie grupowej United Cup. Mecze z Niemcami i Holandią zaplanowane są na 5 i 7 stycznia 2026 roku. Potem Polka przeniesie się prawie 900 km dalej, do Melbourne, by wziąć udział w wielkoszlemowym Australian Open (12 stycznia - 1 lutego).

Przygotowania do zawodów trwają. Jest też jednak czas na odpoczynek i trochę więcej luzu. Okazuje się, że tenisistka wraz z najbliższymi jej zawodowo osobami przywitała już Nowy Rok. Zdjęcie z kimś ważnym u boku trafiło do sieci.

Tak Iga Świątek przywitała Nowy Rok. Jest zdjęcie

Australia wita Nowy Rok dużo wcześniej niż Europa i Polska, bo o godzinie 14.00 naszego czasu. Tuż przed północą (czasu w Sydney) Iga Świątek opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym podsumowała 2025 rok. "Och 2025, od czego mam zacząć? Pewnie od tego, że byłam zdrowa, szczęśliwa i otoczona niesamowitymi, wspierającymi ludźmi - a bez tego trudno prosić o więcej. Mam szczęście, że znajduję się w takim punkcie" - rozpoczęła.

Wspomniała o marzeniach, które spełniła w mijających dwunastu miesiącach. Przede wszystkim w jej pamięci zapisało się zwycięstwo w Wimbledonie, które "zmieniło jej życie".

Przyznała jednak, że bywały też i trudniejsze chwile, ale wie, że są one nieodzownym elementem codzienności. "Takie jest życie. Przeżywamy, przerabiamy, lecimy dalej" - zaznaczyła.

"W rok 2026 wkraczam z uśmiechem, determinacją i poczuciem, że najlepsze dopiero nadejdzie. Dziękuję wszystkim za wsparcie i pozytywną energię, które są ogromną częścią mojej motywacji do tego, co robię. Do zobaczenia wkrótce!" - dodała.

Chwilę później opublikowała na InstaStories zdjęcie z australijskiego sylwestra. Okazuje się, że Nowy Rok powitała razem z ludźmi ze swojego sztabu szkoleniowego, w tym z Wimem Fissette'em. Ona i Belg współpracują razem od roku i najwyraźniej dogadują się bardzo dobrze. Tak jak obiecała Iga, największe sukcesy mogą być jeszcze przed nimi.

Iga Świątek i Wim Fissette instagram.com/iga.swiatek/ ESP/Instagram

Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba” © 2025 Associated Press

Wim Fissette i Iga Świątek, 15.08.2025 r. ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Iga Świątek ROBERT SZANISZLO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP