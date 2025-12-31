Partner merytoryczny: Eleven Sports

To u jego boku Świątek powitała Nowy Rok w Australii. Sama się pochwaliła

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Iga Świątek przebywa w Australii gdzie weźmie udział najpierw w United Cup, a następnie w wielkoszlemowym Australian Open. Lecz przed wyzwaniami na korcie należy jej się trochę luzu i zabawy. Tenisistka hucznie powitała Nowy Rok, w sylwestrowym stroju, z okazjonalną opaską na głowie i fajerwerkami w tle. Sama opublikowała zdjęcie, do którego pozuje z kimś zawodowo bardzo istotnym u swego boku.

Młoda kobieta w jasnoszarej sukni bez rękawów siedzi na pierwszym planie wśród innych osób. Uśmiecha się, w tle widać kobiety w jasnych ubraniach, skupione na wydarzeniu. W pomieszczeniu panuje oficjalna atmosfera.
Iga ŚwiątekTomasz Jastrzebowski/REPORTERReporter

Iga Świątek od niedawna przebywa w Sydney, gdzie lada chwila - wraz z reprezentacją Polski - weźmie udział w fazie grupowej United Cup. Mecze z Niemcami i Holandią zaplanowane są na 5 i 7 stycznia 2026 roku. Potem Polka przeniesie się prawie 900 km dalej, do Melbourne, by wziąć udział w wielkoszlemowym Australian Open (12 stycznia - 1 lutego).

Przygotowania do zawodów trwają. Jest też jednak czas na odpoczynek i trochę więcej luzu. Okazuje się, że tenisistka wraz z najbliższymi jej zawodowo osobami przywitała już Nowy Rok. Zdjęcie z kimś ważnym u boku trafiło do sieci.

    Tak Iga Świątek przywitała Nowy Rok. Jest zdjęcie

    Australia wita Nowy Rok dużo wcześniej niż Europa i Polska, bo o godzinie 14.00 naszego czasu. Tuż przed północą (czasu w Sydney) Iga Świątek opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym podsumowała 2025 rok. "Och 2025, od czego mam zacząć? Pewnie od tego, że byłam zdrowa, szczęśliwa i otoczona niesamowitymi, wspierającymi ludźmi - a bez tego trudno prosić o więcej. Mam szczęście, że znajduję się w takim punkcie" - rozpoczęła.

    Wspomniała o marzeniach, które spełniła w mijających dwunastu miesiącach. Przede wszystkim w jej pamięci zapisało się zwycięstwo w Wimbledonie, które "zmieniło jej życie".

    Przyznała jednak, że bywały też i trudniejsze chwile, ale wie, że są one nieodzownym elementem codzienności. "Takie jest życie. Przeżywamy, przerabiamy, lecimy dalej" - zaznaczyła.

    "W rok 2026 wkraczam z uśmiechem, determinacją i poczuciem, że najlepsze dopiero nadejdzie. Dziękuję wszystkim za wsparcie i pozytywną energię, które są ogromną częścią mojej motywacji do tego, co robię. Do zobaczenia wkrótce!" - dodała.

    Chwilę później opublikowała na InstaStories zdjęcie z australijskiego sylwestra. Okazuje się, że Nowy Rok powitała razem z ludźmi ze swojego sztabu szkoleniowego, w tym z Wimem Fissette'em. Ona i Belg współpracują razem od roku i najwyraźniej dogadują się bardzo dobrze. Tak jak obiecała Iga, największe sukcesy mogą być jeszcze przed nimi.

    Dwie uśmiechnięte osoby pozują do selfie w środku pomieszczenia. Jedna z nich nosi okulary z napisem 2024, a w tle widoczne są ozdoby i napis Happy New Year wraz ze sztucznymi ogniami.
    Iga Świątek i Wim Fissetteinstagram.com/iga.swiatek/ESP/Instagram

    Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba”© 2025 Associated Press
    Dwoje ludzi na korcie tenisowym podczas treningu, mężczyzna trzyma kilka piłek tenisowych i tłumaczy coś kobiecie ubranej w fioletowy strój sportowy, oboje mają czapki z daszkiem, w tle niebieska siatka oddzielająca kort.
    Wim Fissette i Iga Świątek, 15.08.2025 r.ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
    Iga Świątek
    Iga ŚwiątekROBERT SZANISZLO / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

